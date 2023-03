Actores por unas horas

Posaron y actuaron como si fuese su actividad diaria. Reuniéndose y saludándose en la Plaza del Ayuntamiento, corriendo por Mercaderes, la Estafeta o la Plaza del Castillo o, una vez ‘finalizado el esfuerzo’, refrescándose y comentando las anécdotas de su ‘carrera’ sentados en una terraza en la Plaza del Concejo. Como pueden vivir otros muchos corredores el 24 de junio en la II La Media San Fermín.

Y no es de extrañar su naturalidad y saber hacer ante las cámaras, ya que todos ellos, aunque no se dedican profesionalmente a ellos, sí están acostumbrados a ellas. El ex futbolista de Osasuna, la lateral de Gurpea Beti Onak Azparren Gestión de balonmano, el profesor de educación física y concursante televisivo en El Conquistador del Caribeo la triatleta y bicampeona en la San Fermín Marathon son los protagonistas del vídeo promocional que ha publicado La Media San Fermín , evento deportivo que tendrá lugar el sábado 24 de junio en Pamplona.