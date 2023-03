Un zizurtarra completa 329 kilómetros en 67 horas consecutivas para ser cuarto en la Trail Cat 200

De miércoles por la mañana a sábado de madrugada. 67 horas consecutivas, sin dormir y con temperaturas de 6 bajo cero por las noches en un recorrido por montaña de 321 kilómetros que, por algunas confusiones en el trazado aún aumentó a 329 y 10.970 metros de desnivel positivo. El corredor zizurtarra Jorge Urquizu Barasoain finalizó el pasado 4 de marzo la Trail Cat 200, la carrera más larga de las que se disputan en España, en cuarta posición absoluta. Un éxito inesperado cuando el principal objetivo era acabar en su primera experiencia en esta extenuante prueba.

“Tiene un inicio muy exigente. 40 kilómetros muy duros, pero es que al acabarlos estás contento. Pero piensas y te quedan por delante 280 más... Además, prácticamente, haces el recorrido solo, no duermes, con muchísimo frío por las noches. Iba con térmica, dos pares de guantes, plumífero y cortavientos... y no sudaba del frío. Resulta exigente al límite pero, a la vez, tiene un componente muy interesante de aventura. Vas fuera de los caminos... Yo disfrutó en estos formatos”, reconoce.

Eso sí, Urquizu -que ha subido a diferentes podios nacionales y extranjeros de Orientación , modalidad en la que es uno de los pioneros en Navarra- estaba pendiente ayer de un reconocimiento médico tras un percance que le lesionó la pierna derecha. “Fue. Me quedaban 30 kilómetros a meta. Al llegar a la ‘base de vida’ a falta de 8 dudé mucho. Casi me retiro. Subir era una maravilla, pero bajar... no podía. Esos últimos kilómetros fueron un infierno”, reconocía el navarro, sorprendido por su cuarta posición en una cita que, con salida y meta en la localidad tarraconense de Prades, recorrió en autosuficiencia la, lasy el