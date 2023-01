El cross regresa al circuito tudelano de Santa Quiteria

El circuito tudelano de Santa Quiteria volverá a ser, este próximo sábado por la mañana y tres años después de haber albergado el reparto de los títulos navarros por relevos mixtos, sede del Campeonato Navarro de Cross individual.

Los senderos entre los pinares de la capital tudelana, con salida y meta en las instalaciones del campo de fútbol, tomarán asñi el testigo al circuito alsasuarra de Dantzaleku, escenario de las dos últimas ediciones del campeonato individual de campo a través. Una cita que dará forma a la selección navarra que competirá en el Campeonato de España pero que, en esta ocasión, contará con numerosas y notables ausencias por la coincidencia con los 10 kilómetros en ruta de Valencia que tendrá lugar el domingo, así como distintas pruebas de control en pista cubierta y el Navarro sub23 del domingo en San Sebastián.

Kader Algham, Atarratze Rota, Javier Nagore o Ayrton Azcue destacan en la carrera masculina, que tendrá lugar a las 12.00h .

En la femenina, que cerrará el programa a las 12.50h, parten favoritas Ainara Alcuaz, Alicia Carrera, Izaskun Beunza o María Rebeca Mariño.

Además, la cita será también el Campeonato Navarro de relevos mixtos para las categorías de Juegos Deportivos de Navarra. Esas carreras tendrán lugar de forma escalonada desde las 10.00 horas.

HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS



10.00h Sub 18 (4 x 1.165m)

10.30h Sub16 (4 x 825m)

10.55h Sub 14 (4 x 825m)

11.20h Sub 12 (4 x 550m)

11.40h Sub 10 (4 x 550m)

12.00h Absoluta masculina (9.265m)

12.00h Sub 20 masculina (5.965m)

12.50h Absoluta femenina (8.440m)

12.50h Sub 20 femenina (5.140m)