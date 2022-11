Una vuelta más, el sábado en Larrabide

Larrabide. Tres retos en tres años que Joseba Alzueta hace porque tiene “una obligación frente al pueblo saharaui”. Primero fue el Camino de Santiago , tras ello ir de Pamplona Madrid , y esta vez será correr durante diez horas en la pista de. Tres retos en tres años quehace porque tiene “una obligación frente al pueblo”.

Nacido en Sangüesa en 1983, Joseba Alzueta Sola ha mamado la ayuda a la gente desde bien pequeño. “Mis padres formaban parte de la asociación Puente Solidario y, además, siempre participaban en todas las causas solidarias”, afirma. La llegada de jóvenes saharauis a su pueblo cada verano le empezó a conmover. Años más tarde, y con una situación de conflicto con Marruecos todavía presente, se incorporó a la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras de Navarra. Una ONG fundada en Pamplona en 2003 y que pone su objetivo en los campos de refugiados de la región de Tindouf, en Argelia.

Se unió a ella en 2020. “Al llegar vi que casi todos los socios tenían un perfil técnico”, dice. Fontaneros, mecánicos o soldadores que se encargaban de suministrar a los refugiados las necesidades más básicas. “Me dijeron: ¿Y tú en qué vas a ayudar? Y les dije que me dejasen darle una vuelta”, indica. Tres años después, se enfrenta a la tercera de ellas. Alzueta aprovechó su amor por el running, algo que practica desde 2001 porque “me da paz mental y disciplina en mi vida”, para contribuir económicamente.

APRENDER DE LOS ERRORES

En 2020, el navarro inició la primera aventura. Debía realizar el Camino de Santiago francés en 23 etapas, corriendo una media de alrededor de 30 kilómetros por día. Aunque pecó de novato. “Cometí un error que me hizo aprender para los siguientes. Me preparé por mi cuenta”, recuerda. Una lesión en el peroné derecho a falta de 110 kilómetros para llegar a la meta le mantuvo una semana parado. Por suerte, y gracias a que acudió a una clínica, Alzueta logró llegar a Santiago. “Para algo tan duro te tiene que preparar un profesional. Para el reto de Larrabide me ha ayudado un preparador físico de confianza, y también he cuidado la alimentación en un centro de mi localidad”, desvela acerca del reto ‘Una vuelta más’, sobre el que tiene “muchas ganas” de realizar, tras el éxito del que consiguió en 2021 desde la capital navarra hasta Madrid.

NO ESTARÁ SOLO EN EL EVENTO

Las instalaciones de Larrabide abrirán sus puertas el sábado a todo aquel que quiera vivir una jornada festiva, sin olvidar la causa que mueve a todos los miembros de la organización. De las 8 a las 18 horas, Alzueta se enfrentará a un duro objetivo en el que no estará solo. Familiares y amigos ya le han adelantado que le acompañarán en algunos tramos. Además, distintas actividades como una chocolatada, rifas, música o dantzaris amenizarán un evento en el que el corredor espera recaudar las máximas donaciones posibles.

Por ello es por lo que hace esto. “Si no tuviera un carácter solidario, no lo haría”, indica un Alzueta que se sincera acerca de la preparación que supone. “Es casi una media jornada más de trabajo, conlleva mucho esfuerzo. Lo hago solo porque la causa del Sahara me mueve”, comenta.

Un esfuerzo que el navarro realiza con gusto, para ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. “Al final siempre se mezcla todo con la política pero, para mí, este caso no va de eso. Va de que allí hay una crisis alimentaria muy seria”, dice un optimista Alzueta que sigue aportando su ayuda e invita al resto a unirse de la forma que sea, porque aquí “tenemos mucho que agradecer”.