María Ordóñez Marina, atleta pucelana de los clubes Beste Iruña y Txurregi y federada por Navarra, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Atletismo para tomar parte en el próximo Mundial de Montaña y Trail running que se disputará en Tailandia.

Ahora, ella -nacida en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) el 23 de noviembre de 1992- forma parte del grupo de 33 atletas que viajarán a Chiang Mai para competir, del 3 al 6 de noviembre, en una primera edición de la cita mundial unificada de World Athletics, que ha vivido dos aplazamientos los años previos debido a la pandemia de coronavirus.

En principio, Ordóñez ha sido designada para competir dentro de dos de las cinco modalidades del campeonato: 'Uphill' -un 'kilómetro vertical' de 8,6 kilómetros en el que se ascienden 1.014 metros de desnivel- y 'Classic Up&Down' -una carrera de 39,3 kilómetros, con 2.777 metros de desnivel positivo-. La primera se disputará el 4 de noviembre y al día siguiente tendrá lugar el formato clásico.

LOS CONVOCADOS PARA LA SELECCIÓN RFEA

​HOMBRES

Trail Running: Ricardo Cherta, Zait Aït Malek, Antonio Martínez y Raúl Ortiz.

Ultra Trail Running: Aritz Egea, Borja Fernández, José Ángel Fernández y Marcos Ramos.

Classic Up & Down: Andreu Blanes, Miquel Corbera y Alejandro García.

Uphill: Guillermo Albert, Miquel Corbera y Alejandro García.

Sub20 Up & Down: Álvaro Osanz, Jan Torrella, Marcos Villamuera y Fabián Venero



(*) Oriol Cardona también acudirá pero el 30 de septiembre se informará la distancia.



MUJERES

Trail Running: Sheila Avilés, Anna Comet, Júlia Font, Nuria Gil y Virgina Pérez.

Ultra Trail Running: Gemma Arenas, Azara García de los Salmones, Maite Mayora, Marta Molist y Mónica Vives.

Classic Up & Down: Onditz Iturbe, Laia Montoya, María Ordóñez y Andrea Rico.

Uphill: Onditz Iturbe, Laia Montoya, María Ordóñez y Andrea Rico.

Sub20 Up & Down: Blanca Batlle y Gemma Rebollo.