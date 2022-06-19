Xabier Zarranz y Oihana Kortazar se imponen en la Camille eXtreme

El palmarés de la Camille eXtreme sigue inscribiendo nombres ilustres a su historia. La carrera de montaña con salida y meta en Isaba, que regresaba tras dos años de ausencia por la pandemia, vivió ayer una emocionante 16ª edición. Por una parte, el lumbierino Xabier Zarranz tuvo que emplearse a fondo en la última y vertiginosa bajada para superar a Iñigo Macías -con quien compartió toda la carrera y que impuso su ritmo en las subidas- y revalidar el título de 2019.

Mientras la ex campeona mundial Oihana Kortazar sumó su segunda victoria en la prueba navarra . Y lo hizo, tal y como era su objetivo, batiendo su propio récord en 5:38 al parar el crono en 3h29:58. Además, y siendo la primera edición en la que el premio de campeona se denominó ‘Irene Sarrionandia’ por la corredora de 73 años que ha completado todas las ediciones (ayer acabó en 6h04), la de Elgeta decidió regalar su trofeo a la veterana corredora.

Las dos pruebas del día -la Camille de 31,6 kilómetros (2.044m+) y la dura Cannelle Trail (13km/900m+)- se desarrollaron con calor (24 grados en la salida) tras dos salidas diferenciadas precedidas por el homenaje a los olímpicos roncaleses Manex Salsamendi Silva (esquiador que fue sexto en la Cannelle) y Julen Garjón. Un total de 490 corredores, de los 581 inscritos, finalizaron las pruebas (363 la Camille y 127 la Cannelle).

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J.J. Imbuluzqueta