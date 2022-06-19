Xabier Zarranz y Oihana Kortazar se imponen en la Camille eXtreme
El de Lumbier venció en la última bajada a Iñigo Macías y la guipuzcoana batió su propio récord en los 31,6 km de la cita, que acabaron 363 corredores
XVI CAMILLE EXTREME (31,6km(2.044m+)
Absoluta masculina
1. Xabier Zarranz (Txurregi) 3h12:30
2. Iñigo Macías (Angiluerreka) 3h12:44
3. Markel Urigoitia (Mirugain) 3h17:04
4. Josu Gálvez (Zortzietakoak) 3h20:21
5. Víctor Bernedo (Sestao Alp.) 3h23:02
6. Asier Alonso (Zortzietakoak) 3h24:12
7. Imanol Kañamares (Hiru Herri) 3h24:47
8. Ekaitz Lejarzegi Urizar 3h25:48
Absoluta femenina
1. Oihana Kortazar (Burumendi) 3h29:58
2. Oihana Azkorbebeitia (Merrell) 3h49:27
3. Ainara Alcuaz (Hiru Herri) 3h59:20
4. Amaia Razkin (Amurrio Trail) 4h10:40
5. Garay Zarraga (Zortzietakoak) 4h11:17
6. Izaskun Sanz Elduayen 4h12:17
7. Etxebeste Lizaso (Aldin KKE) 4h14:04
8. Laura Sanz (Hiru Herri) 4h27:30
XVI CANNELLE (13km/900m+)
Absoluta masculina
1. Eki Imaz (Gaikar) 1h14:15
2. Beñat Froemming (Idiazabal) 1h15:01
3. Jabi Gasanz (Dantzaleku S.) 1h16:06
4. Beñat Saralegui (Beti Gazte) 1h18:10
5. Aitor Iraizoz (Txurregi) 1h18:33
6. Manex Salsamendi Silva 1h19:41
7. Beñat Albisu (Manttale) 1h21:44
8. Roberto Bañales (Adi Ike) 1h22:49
Absoluta femenina
1.Alba Mendiolagoitia (Covad.) 1h32:26
2.Kristina Fdez. Avizanda(Adi Ike) 1h 32:51
3. Amaia Ruiz Escribano 1h38:22
4. Paula Leoz (C.D. Navarra) 1h40:21
5. Alba Azcona Osés 1h40:31
6. Olatz Aizpitarte (Erdella MT) 1h42:04
7. Paula Tomás (Tipi Tapa TT) 1h42:20
8. Antxia Unanue (Murruxiko) 1h42:50
CRONO-MEMORIAL OCHOA DE OLZA Zuriza-Ezkaurre (3,2km/800m+)
Absoluta masculina
1. Iñigo Macías (Angiluerreka) 36:01
2. Markel Urigoitia (Mirugain) 36:59
3. Xabier Zarranz (Txurregi) 37:11
Absoluta femenina
1. Oihana Kortazar (Burumendi) 39:11
2. Oihana Azkorbebeitia (Merrell) 42:55
3. Amaia Razkin (Amurrio Trail) 46:32