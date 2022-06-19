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Running

Xabier Zarranz y Oihana Kortazar se imponen en la Camille eXtreme

El de Lumbier venció en la última bajada a Iñigo Macías y la guipuzcoana batió su propio récord en los 31,6 km de la cita, que acabaron 363 corredores

Ampliar Camille Extreme 2022
Fotos de la Camille Extreme 2022./J.J. Imbuluzqueta
Actualizado el 19/06/2022 a las 20:33
El palmarés de la Camille eXtreme sigue inscribiendo nombres ilustres a su historia. La carrera de montaña con salida y meta en Isaba, que regresaba tras dos años de ausencia por la pandemia, vivió ayer una emocionante 16ª edición. Por una parte, el lumbierino Xabier Zarranz tuvo que emplearse a fondo en la última y vertiginosa bajada para superar a Iñigo Macías -con quien compartió toda la carrera y que impuso su ritmo en las subidas- y revalidar el título de 2019.
Mientras la ex campeona mundial Oihana Kortazar sumó su segunda victoria en la prueba navarra . Y lo hizo, tal y como era su objetivo, batiendo su propio récord en 5:38 al parar el crono en 3h29:58. Además, y siendo la primera edición en la que el premio de campeona se denominó ‘Irene Sarrionandia’ por la corredora de 73 años que ha completado todas las ediciones (ayer acabó en 6h04), la de Elgeta decidió regalar su trofeo a la veterana corredora.

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Las dos pruebas del día -la Camille de 31,6 kilómetros (2.044m+) y la dura Cannelle Trail (13km/900m+)- se desarrollaron con calor (24 grados en la salida) tras dos salidas diferenciadas precedidas por el homenaje a los olímpicos roncaleses Manex Salsamendi Silva (esquiador que fue sexto en la Cannelle) y Julen Garjón. Un total de 490 corredores, de los 581 inscritos, finalizaron las pruebas (363 la Camille y 127 la Cannelle).

Galería de fotos (102 imágenes)

Camille Extreme 2022
Fotos de la Camille Extreme 2022J.J. Imbuluzqueta

XVI CAMILLE EXTREME (31,6km(2.044m+)
Absoluta masculina
1. Xabier Zarranz (Txurregi) 3h12:30
2. Iñigo Macías (Angiluerreka) 3h12:44
3. Markel Urigoitia (Mirugain) 3h17:04
4. Josu Gálvez (Zortzietakoak) 3h20:21
5. Víctor Bernedo (Sestao Alp.) 3h23:02
6. Asier Alonso (Zortzietakoak) 3h24:12
7. Imanol Kañamares (Hiru Herri) 3h24:47
8. Ekaitz Lejarzegi Urizar 3h25:48

Absoluta femenina
1. Oihana Kortazar (Burumendi) 3h29:58
2. Oihana Azkorbebeitia (Merrell) 3h49:27
3. Ainara Alcuaz (Hiru Herri) 3h59:20
4. Amaia Razkin (Amurrio Trail) 4h10:40
5. Garay Zarraga (Zortzietakoak) 4h11:17
6. Izaskun Sanz Elduayen 4h12:17
7. Etxebeste Lizaso (Aldin KKE) 4h14:04
8. Laura Sanz (Hiru Herri) 4h27:30

XVI CANNELLE (13km/900m+)
Absoluta masculina
1. Eki Imaz (Gaikar) 1h14:15
2. Beñat Froemming (Idiazabal) 1h15:01
3. Jabi Gasanz (Dantzaleku S.) 1h16:06
4. Beñat Saralegui (Beti Gazte) 1h18:10
5. Aitor Iraizoz (Txurregi) 1h18:33
6. Manex Salsamendi Silva 1h19:41
7. Beñat Albisu (Manttale) 1h21:44
8. Roberto Bañales (Adi Ike) 1h22:49

Absoluta femenina
1.Alba Mendiolagoitia (Covad.) 1h32:26
2.Kristina Fdez. Avizanda(Adi Ike) 1h 32:51
3. Amaia Ruiz Escribano 1h38:22
4. Paula Leoz (C.D. Navarra) 1h40:21
5. Alba Azcona Osés 1h40:31
6. Olatz Aizpitarte (Erdella MT) 1h42:04
7. Paula Tomás (Tipi Tapa TT) 1h42:20
8. Antxia Unanue (Murruxiko) 1h42:50

CRONO-MEMORIAL OCHOA DE OLZA Zuriza-Ezkaurre (3,2km/800m+)
Absoluta masculina
1. Iñigo Macías (Angiluerreka) 36:01
2. Markel Urigoitia (Mirugain) 36:59
3. Xabier Zarranz (Txurregi) 37:11

Absoluta femenina
1. Oihana Kortazar (Burumendi) 39:11
2. Oihana Azkorbebeitia (Merrell) 42:55
3. Amaia Razkin (Amurrio Trail) 46:32

Consulta las clasificaciones completas aquí

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