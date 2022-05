Vuelve la Tsunza solidaria, con un millar de corredores

Con cerca de 900 inscritos -con unos días aún por delante para ampliar ese número-, la Carrera Solidaria Barañáin-Tsunza se ha convertido ya en una de las carreras con más participación de lo que va de año en Navarra.

Como suele ser habitual, y tras dos años de ausencia de prueba presencial por la pandemia, este sábado por la mañana -en coincidencia con el Día de Barañáin o Barañaingo Eguna- tendrá lugar la quinta edición de una carrera que el pasado año reunió a 650 corredores en una versión virtual pero que en esta ocasión vuelve a sus anteriores números de participación ya en el formato tradicional.

En lo que no varía esta prueba popular es en su carácter solidario. Con cerca de 36.000 euros recaudados desde 2016 en sus distintas ediciones, y siempre a través de la ONG Children of Africa, la Barañáin-Tsunza ha servido para financiar distintos proyectos en Tsunza (una zona en la parte sur de Kenia, al oeste de Mombasa). Así han logrado realizar programas formativos, instalar una nueva canalización de agua en Mbandi, adquirir dos vacas o la construcción de almacenes, un huertoy un aula en la escuela de Mikilo y, sobre todo, un hogar de acogida para una veintena de menores en riesgo de exclusión social (Makuti Childrens Home).

En esta ocasión todo el dinero recaudado se destinará a la escuela Cape Of Good Hope (COGH), la primera escuela fundada por Children of Africa y situada en Tsunza. “Esta escuela ha ido creciendo a lo largo de los años y eso ha implicado la construcción de más aulas. A día de hoy, tenemos varias aulas sin amueblar o terminar, y antes de meternos en nuevos proyectos, necesitamos terminar los que la pandemia no nos ha dejado”, explica la organización.

Con salida y meta en la plaza del Ayuntamiento de Barañáin, las carreras infantiles darán comienzo a las 10:00 horas mientras que las de adultos -sobre tres distancias a elegir: 10, 5 o 2 kilómetros- se iniciarán a las 10:30.

En el caso de la distancia más larga el recorrido llevará a los participantes a dar una vuelta al parque de la Constitución (lago), mientras que en las otras dos distancias el circuito visitará también el paseo fluvial del Arga, subiendo por la Avenida de los Deportes y la Ronda de Barañáin.