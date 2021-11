La Tarazonica está de vuelta

Carrera Popular Vía Verde del Tarazonica que, en esta ocasión salió de total de 104 corredores -39 en la prueba de 21 km junto a 65 en la de 10 km que partieron por primera vez desde Tulebras- completaron el trayecto del antiguo tren que unía la capital ribera con Tarazona, convertido en Vía Verde. Tras un año de ausencia por la pandemia, este domingo volvió laque, en esta ocasión salió de Tudela y tuvo como meta la localidad aragonesa de Tarazona (en cada edición se alterna el trayecto). Un-39 en la prueba dejunto a 65 en la de 10 km que partieron por primera vez desde Tulebras- completaron el trayecto del antiguo tren que unía la capital ribera con Tarazona, convertido en Vía Verde.

El tudelano Adrián Larrad y Ana Laura Buero, argentina residente en Zaragoza, se impusieron en la media maratón. Para Larrad, corredor amateur, fue su primera victoria. No dejó la primera posición desde el inicio del recorrido. “Desde el primer kilómetro he atacado, y he mantenido una distancia de unos 300 metros con uno o dos corredores. Faltando 5.000 metros he visto que el segundo se quedaba un poco, y ya he disfrutado”, dijo. Añadió que “el aire nos ha hecho sufrir mucho” y destacó que, tras la crisis del coronavirus, “ha sido una sensación muy bonita volver a competir”. Comentó que le gusta participar en carreras populares “y apoyar al deporte, sobre todo en poblaciones pequeñas”.

Maribel Tierno

Para Buero, del club Alcampo Scorpio 71, fue su cuarto triunfo en esta prueba que realizó al mismo ritmo que otros dos corredores “para ir apoyándonos”. Reconoció que “ha sido muy duro” no poder competir durante la pandemia y tener “la incertidumbre de cómo iba a volver el deporte”. “Poder participar en cada carrera es volver a vivir una vez más. Hay que disfrutar de cada prueba”, dijo.

Manuel Calavia “Lo importante es que hemos vuelto”

Manuel Calavia, presidente del Club Atletismo Tarazona, que promueve esta prueba, dijo que lo importante de la carrera de ayer “es que hemos vuelto”. “Para nosotros es muy importante volver a celebrarla, y creo que también para el valle del Queiles. La participación no ha sido muy elevada, pero confluyen la acumulación de carreras, que están proliferando; que es puente; o que este año toca de subida, de Tudela a Tarazona. Esperamos que esta poca participación se duplique o triplique el próximo año, que es lo que veníamos teniendo los últimos años, si todo transcurre con la normalidad que todos deseamos”.