La 'Hiru Herri' llevó las carreras populares de nuevo a la calle

Actualizada 27/06/2021 a las 06:00

“Ha habido tramos muy emocionantes. Volver a sentir el ánimo de los aficionados, volver a ver a la gente apoyando en las carreras... He pasado algunas zonas con los pelos de punta”. Ana Llorens disfrutó el sábado en el regreso de las carreras populares a las calles. Y no sólo -que también- porque ganase los 8 kilómetros de la XXXI Carrera Popular Hiru Herri.

Con salida y llegada en las pistas de atletismo de Burlada, la cita -con cerca de 400 inscritos (300 en la distancia larga y un centenar en la de 4 km)- se convirtió ayer en la primera carrera en ruta que tiene lugar en una zona urbana desde el inicio de la pandemia allá por marzo de 2020. Ha habido y hay de montaña, también pruebas de pista, pero hasta ayer no una carrera que discurriera en todo momento por tramos urbanizados.

Y ayer los corredores pudieron disfrutar de ese ambiente, del empuje de los aficionados, sobre todo en los pasos por las calles céntricas de Burlada -donde se centró la disputa de la prueba de 4 kilómetros- y, en el caso de la distancia larga, de Villava y Huarte.

Una emergencia sanitaria que, como es lógico, estuvo muy presente ayer: uso de mascarillas entre los corredores en los primeros 300 metros y tras cruzar la meta, sin avituallamientos, vestuarios o duchas, y salidas escalonadas por grupos cada minuto y medio.

La atleta del Bathco dominó la prueba de los 8 kilómetros, por delante de Rebeca Mariño y Sara Modrego. “No quería confiarme porque, al salir en distintos cajones, no sabía qué venía por detrás ni los tiempos que podían hacer. Me he puesto un ritmo fuerte, controlado y lo he mantenido”, aseguraba.

En la categoría masculina se impuso Abdelkader Algham, su compañero de entrenamiento y que ya ganó la prueba popular de 5 kilómetros disputada en noviembre en el Circuito de Navarra en Los Arcos. El atleta africano logró despegar, con un cambio de ritmo en el kilómetro 5, a Javier Nagore y al triatleta Ander Noáin -quienes completaron el podio en ese orden- para ganar con 24:23.

“Era mi primera carrera desde diciembre, cuando corrí en Barcelona un 10 kilómetros (29:08). Me he visto bien. Muy contento de volver a correr”, explica el atleta, de 26 años y que corrió a un ritmo de 3:02 (2:47 los últimos kilómetros).

Previamente, y bajo la amenaza de una tormenta que acabó por respetar a los corredores, Atarratze Rota se impuso a su compañero Aiert Mendioroz, ambos de Hiru Herri, en la cita de 4 kilómetros.

El triunfo en mujeres fue de Andrea Marturet, seguida por Saioa Recasens y Marta Fernández.

CLASIFICACIÓN



8 KILÓMETROS



Absoluta masculina

1. Abdelkader Algham 24:23

2. Javier Nagore (Pamplona At.) 24:33

3. Ander Noáin (Trikideak) 25:38

4. Unai Ibarra Gallardo 25:58

5. Roberto Carlos Trejo (Hiru Herri) 26:16

6. Miguel Aristu (Hiru Herri) 26:34

7. Abulé Esteban (Beste Iruña) 26:59

8. Asier Estarriaga (Beste Iruña) 27:03

9. David Pérez (Hiru Herri) 27:05

10. Andrew McLeod (Hiru Herri) 27:07



Absoluta femenina

1. Ana Llorens (Bathco) 29:42

2. Rebeca Mariño Torrado 32:08

3. Sara Modrego (Hiru Herri) 32:27

4. Egipto Flamarique (Beste Iruña) 32:35

5. Arancha Tejero Tejadas 33:07

6. Marta Malón (Beste Iruña) 34:09

7. Henar Etxeberria (Hiru Herri) 34:18

8. Maialen Elía (Hiru Herri) 34:28

9. Marcelina Hernaiz (Marat. Rioja) 35:49

10. Verónica Fernández Bernal 36:03



4 KILÓMETROS



Absoluta masculina

1. Atarratze Rota (Hiru Herri) 12:31

2. Aiert Mendioroz (Hiru Herri) 12:38

3. Jokin Bellido (Orioko K. Ziani) 12:50

4. Cristóbal Galera (Beste Iruña) 12:58

5. Ander Eslava (Hiru Herri) 13:00

6. Iraitz Senar (Beste Iruña) 13:14

7. Adrián Servent (Hiru Herri) 13:26

8. Asier Ayape (Hiru Herri) 13:39

9. Adur Senar (Beste Iruña) 13:49

10. Martín Eslava de Miguel 13:50



Absoluta femenina

1. Andrea Marturet (Beste Iruña) 15:54

2. Saioa Recasens Artazcoz 16:37

3. Marta Fernández Arrizabalaga 16:52

4. Eider Delas (Hiru Herri) 17:18

5. Ariane Martínez (Hiru Herri) 18:07

6. Silvia Villanueva Barbarin 18:11

7. Ainhoa Amat Remírez 18:36

8. Ana Ruipérez Canuto 18:44

9. Julene Muro (Pamplona At.) 18:48

10. Leonor Arellano Olloqui 19:05