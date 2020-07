Suspendida la media maratón Zubiri-Pamplona por el coronavirus

Actualizada 22/07/2020 a las 11:24

La organización del "Medio Maratón Zubiri Pamplona-Iruña“ ha confirmado este miércoles la suspensión de esta carrera por la situación creada con los nuevos rebrotes de coronavirus.



Inicialmente prevista para el domingo 29 de marzo, varias semanas antes y pese a tener todo preparado, se decidió su aplazamiento y pocos días más tarde se decretó el estado de alarma y todo quedo en suspensión.



La intención de la organización entonces, recuerda en un comunicado, fue celebrarla en otoño aunque no se comunicó y se prefirió esperar para tener garantías de poder realizar en mejores condiciones sanitarias. Sin embargo "a día de hoy no se cumple dicho escenario" y por eso, a pesar del trabajo ya realizado, "asumimos que no se reúnen los requisitos mínimos".



"Nuestro objetivo, es celebrar un evento deportivo de primer nivel, que aporte una gran satisfacción tanto a los participantes y familiares, como a nuestros patrocinadores y colaboradores, en una jornada festiva de deporte y ocio", dicen, y añaden que "ante la imposibilidad" de que sea así han optado por aplazar la prueba al próximo año.



Eran cerca de mil las personas que ya se habían inscrito y que ahora podrán pasar la inscripción a la edición del 2021, garantizado así su dorsal, o reclamar la devolución del importe del mismo, con un coste de gestión y gastos de 3 euros.



La organización, que espera que los participantes decidan trasladar la inscripción al próximo año, lamenta tener que tomar esta decisión y adelanta que para 2021 la fecha que baraja para celebrar la media maratón Zubiri-Pamplona es la del 24 de octubre.