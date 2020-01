Navascués y Llorens, este domingo en el Campeonato de Media Maratón

Actualizada 31/01/2020 a las 18:43

La atleta tudelana afincada en Soria Estela Navascués participará este domingo en Sagunto (Valencia) en el Campeonato de España de Media Maratón, con el objetivo de afrontar un "test importante" de cara a preparar la Maratón de Sevilla, donde quiere hacer mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. La navarra Ana Llorens también tomará parte en esta prueba.



"Quiero intentar hacer buena marca y Sagunto me pondrá los pies en el suelo y vería en qué momento estoy de forma. Voy con ganas y sabiendo que habrá gente que está preparando la maratón. Si me llevó medalla estaría muy bien pero mi objetivo es que sea un test informativo de cara a intentar la mínima para la Olimpiada en la Maratón de Sevilla", ha manifestado este viernes a Efe la atleta.



La mínima para la maratón femenina de la Olimpiada de Tokio se ha establecido en 2 horas, 29 minutos y 30 segundos, "bastante exigente respecto a Río de Janeiro, en la que era necesario bajar de 2 horas y 33 minutos".



De momento, no hay ninguna atleta española que tenga la mínima en su poder, lo que, según Navascués, obligará a todas a jugarse las plazas para Tokio a partir de la maratón de Sevilla, que se disputará el 23 de febrero.



Navascués ha señalado que está entrenando bien y lo está haciendo más que cuando acudió a su primera olimpiada, hace cuatro años en Río de Janeiro.



"Mucho más no puedo dar. Estoy satisfecha con los entrenamientos, los ritmos han sido los correctos y si luego no sale, no sea porque no lo he intentado", ha reconocido.



La atleta navarra ha reconocido que el regreso a la alta competición, tras ser madre hace dos años, ha sido complicado, porque ha sido necesario esperar para que el cuerpo respondiese a los ritmos anteriores.



"Me comprometí a intentar estar en unos segundos juegos olímpicos y hay que intentarlo", ha recalcado.



Navascués, que cumplirá 39 años el próximo 3 de febrero, ha señalado que ya tiene que ir pensando en la retirada, pero prefiere hacerlo con su segunda participación en unos juegos olímpicos.



La localidad valenciana de Sagunto acogerá este domingo el campeonato de España de medio maratón con la participación, tanto en categoría masculina como en la femenina, de varios atletas que consiguieron el título nacional en anteriores ediciones de la competición.



En categoría femenina participarán Elena Loyo, Teresa Urbina, Azucena Díaz, Marta Esteban, Laura Méndez, Meritxell Soler, Alicia Pérez y Yesica Mas, entre otras atletas.

