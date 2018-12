Clausín y Forcada ganan la Carrera Amimet de Tudela

Actualizada 02/12/2018 a las 20:31

Luis Clausín y Nuria Forcada se proclamaron ayer vencedores de la XXX edición de la Carrera Popular Amimet (Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera), que este año estrenó salida y meta en la plaza Alfonso I El Batallador de Tudela. Alrededor de 500 atletas -desde la categoría Prebenjamín hasta Veteranos- se dieron cita en esta prueba que se disputa en el barrio de Lourdes, y con la que dicha asociación pretende fomentar la integración de las personas con discapacidad a través del deporte.



Cuarto triunfo consecutivo

Tras recorrer el circuito establecido para la categoría Senior-Veterano, de unos 6.000 metros, Clausín logró su cuarto triunfo consecutivo en esta prueba, en la que participa todos los años y a la que tiene “un cariño especial”. “Hemos salido a un ritmo medio fuerte, he ido controlando y, en la segunda vuelta, me he visto con fuerzas, por lo que he tirado y me he quedado sólo hasta el final”, relató el ganador. Le siguieron en el podio masculino Jon Martínez e Iván Muñoz, respectivamente.



Por su parte, Forcada señaló que era la primera vez que ganaba y que estaba “encantada”. “La carrera ha sido dura, pero el tiempo ha ayudado”, añadió, al tiempo que reconoció haber estado “muy a gusto con los compañeros que han tirado de mí para que corriera”. En este caso, completaron la clasificación femenina María Ríos, con un segundo puesto, y Nieves Garnica, que quedó tercera. Pero la prueba también contó con la presencia del paratriatleta aragonés y Campeón del Mundo de Triatlón de Invierno Rafael Solís. “Es la tercera vez que participo en la carrera y es algo que hago de corazón”, indicó el zaragozano.



También se reconoció al colegio con más participación de Tudela y al de la Ribera. Estos galardones recayeron, respectivamente, en la Compañía de María y en la Ikastola Argia. Se sumaron a las medallas que se otorgaron a los 3 primeros de cada categoría.

Clasificación

Senior veterano masculin

1. Luis Clausín Mañero

2. Jon Martínez Valenzuela

3. Iván Muñoz Mostazo



Senior veterano femenino

1. Nuria Forcada Hornillos

2. María Ríos Castro

3. Nieves Garnica Garcés

