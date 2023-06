Marta García: "En menos de diez años mi objetivo es correr en la Fórmula 1"

Marta García (Denia, Alicante 2000) observaba con interés las carreras de "Cuando tenía nueve años, mi padre me llevó a ver una carrera de karting en el circuito de Villena de Alicante para ver si me gustaba. Allí, en el puente que hay en medio de la recta principal dieron la salida y le dije: 'Papá, esto es lo que yo quiero hacer'".(Denia, Alicante 2000) observaba con interés las carreras de Fernando Alonso antes de llegar a la adolescencia, cuando el actual piloto de Aston Martin corría en Renault y ya se había proclamado dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno

Después de aquel descubrimiento de la velocidad y la conducción, el talento de aquella niña montada en los karts no pasó desapercibido. Trataba de tú a tú a los chicos, sin compejos de ningún tipo.

TRAS LOS PASOS DE ALONSO

Academia de Renault Sport y desde 2019 formó parte de las Women Series, donde logró una victoria, dos poles y cuatro podios. Ganó el FIA Academy Trophy en 2015 frente a más de 50 pilotos masculinos procedentes de 25 países, y el Trofeo de la Industria, un prestigioso campeonato celebrado en Italia que en su momento lograron Giancarlo Fisichella, Lewis Hamilton o el propio campeón asturiano. Desde ahí dio el salto a los monoplazas, a la Fórmula 4. "Fue un cambio muy grande porque es totalmente diferente; tienes que aprender cosas nuevas como la técnica de conducción, los pesos del coche...". Posteriormente fue reclutada por lay desde 2019 formó parte de las Women Series, donde logró una victoria, dos poles y cuatro podios.

"Quitando cosas puntuales, siempre se me ha respetado. Alguna vez sí que he escuchado comentarios machistas de padres de pilotos o de los propios mecánicos e ingenieros", cuenta la actual líder de la F1 Academy, el certamen femenino creado por la propia Fórmula 1 para formar pilotos y que permite a las mujeres soñar con el 'Gran Circo'.

TRAMPOLÍN HACIA LA F1

El objetivo, según Stefano Domenicali, CEO del Mundial, es que en un par de años varias mujeres alcancen la F3, la F2 y luego, quizás alguna, el pináculo del automovilismo. "Mi objetivo en menos de diez años es correr en la Fórmula 1; estoy en el campeonato adecuado para lograrlo, aunque es un camino difícil y hace falta mucho apoyo económico", explica la española, que a principios de marzo lanzó una campaña de crowdfunding para recaudar fondos de cara a la siguiente temporada. La F1 Academy alineará en 2024 su calendario con el de la Fórmula 1: "Se nos dará más visibilidad", apunta la piloto del Prema Racing, que indica que a día de hoy sigue buscando patrocinadores y empresas que la apoyen, a la vez que critica que aún no se retransmita en directo esta competición, algo que contrasta con el mensaje que se quiere dar.

APOYO ECONÓMICO

La carrera de la joven, que estudia Marketing en la escuela de negocios ESIC Valencia, ha sido financiada hasta ahora por la familia y algunas empresas cercanas, aunque también puede contar con un buen apoyo como el de Mercedes-Benz Valdisa. "Incluso con un buen proyecto no es fácil que apuesten por ti". La alicantina, una influencer del volante, supera los 130.000 seguidores en Instagram, donde a menudo sube contenido relacionado con su día a día y su relación con el automovilismo. Aunque como ella misma reconoce, no siempre ahí se puede reflejar la realidad. A la española, la presión le jugó una mala pasada en 2021, cuando dejó de competir por ansiedad, y desde entonces le da mucha importancia al trabajo mental. "La psicología y el rendimiento deportivo es un tándem indispensable. La mente es el 80% de los resultados, si no hay confianza en uno mismo y mentalmente no estás donde tienes que estar las cosas no salen", reconoce la joven, que trabaja este asunto con Amparo Calandin Psicólogos en Valencia y también con 321 perform, en las carreras.

GANAR ANTE LOS HOMBRES

Su próxima carrera tendrá lugar en Monza del 7 al 9 de julio, donde la española tendrá la oportunidad de aumentar su ventaja en la clasificación general, después de ver cómo en la última cita, cuarta del campeonato disputada en el circuito de Zandvoort, cedió terreno respecto a Hamda Al Qubaisi, segunda en el campeonato. La emiratí es otro de los rostros potentes de esta categoría en la que participan 15 monoplazas durante 21 carreras, junto la británica Abbi Pulling, la suiza Léna Bühler y la también española Nerea Martí, que compite en la escudería Campos Racing.

El debate a futuro también radica en si será mejor un campeonato conjunto o separado, como sucede en fútbol o tenis, aunque Marta lo tiene claro, ella prefiere competir conjuntamente como ya hacía de pequeña recorriendo Europa, siendo casi siempre siendo la única chica entre pilotos que luchaban por devolverle los adelantamientos. La de Denia quiere seguir los pasos de pioneras como Maria Teresa de Filippis, primera mujer en participar en una carrera de Fórmula 1 en 1958, y Lella Lombardi, única en sumar puntos en la historia del 'Gran Circo' en 1975.