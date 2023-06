Bezzecchi, pole y victoria al esprint en MotoGP; Marc Márquez vuelve a caerse

Marco Bezzecchi (Ducati) ha completado un sábado estelar en el que se ha garantizado la pole, con récord del circuito, y ha logrado la victoria en la carrera al esprint en Gran Premio de los Países Bajos, octava prueba del Mundial de motociclismo, una jornada nefasta para un El piloto italiano(Ducati) ha completado un sábado estelar en el que se ha garantizado la pole, con récord del circuito, y ha logrado la victoria en la carrera al esprint en MotoGP en eloctava prueba del Mundial de motociclismo, una jornada nefasta para un Marc Márquez (Repsol Honda) que sufrió su decimocuarta caída del curso en calificación y que acabó fuera de los puntos en la carrera corta.

En Assen, Bezzecchi se convirtió en el quinto piloto distinto en hacer la pole esta temporada y en el decimotercer 'poleman' diferente en las últimas 13 carreras de la categoría reina en 'La Catedral'. Con un fabuloso 1:31.472, firmó su segunda primera posición de salida en MotoGP y la sexta de su vida.

Posteriormente, se adjudicó también la victoria al esprint por delante del líder del campeonato, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que también se garantizó previamente la segunda posición de salida completando una primera línea íntegramente italiana junto a Luca Marini (Ducati).

Sin embargo, el hermano de la leyenda Valentino Rossi no pudo mantenerse en puesto de podio y se vio superado en la carrera corta por el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que había salido cuarto.

Las Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales, que en Q2 se garantizaron partir sexta y séptima respectivamente, volvieron a ser en carrera las mejores motos españolas, cuarta y séptima, junto a Jorge Martín (Ducati), ganador en Sachsenring -donde hizo pleno de 37 puntos-; el madrileño que perdió el control de su moto al principio de la Q2 y que salió décimo, logró remontar posiciones para terminar sexto. NUEVA DEBACLE DE MARC MÁRQUEZ

Peor le fueron las cosas a Marc Márquez. El de Cervera, que partirá decimoséptimo el domingo, protagonizó otra nefasta jornada en Assen, donde ya acabó en la grava el viernes. Durante su paso por la Q1, a falta de algo más de un minuto para el final de la sesión, se despistó mirando para atrás en la curva 1 y se comió la rueda del italiano Enea Bastianini (Ducati), yéndose al suelo.

En total, acumula ya 14 caídas este año. En carrera, no le fueron las cosas mucho mejor; conservador, no arriesgó en la esprint y no pudo terminar en los puntos, decimoséptimo.

BEZZECCHI VUELA POR LA POLE

Sí consiguieron pasar el francés Johann Zarco (Ducati) y el portugués Miguel Oliveira (Aprilia) a la Q2, donde el sudafricano Brad Binder (KTM) marcó el primer tiempo de referencia mientras el ganador de Sachsenring, Jorge Martín (Ducati), se caía y corría a buscar su segunda moto.

Maverick Viñales (Aprilia) y Marco Bezzecchi (Ducati) se auparon a la cima de la tabla de tiempos, con 'Pecco' avisando. A cuatro minutos, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) mejoró sus cronos, pero pronto Bezzecchi recuperó su puesto de privilegio con récord del circuito (1:31.472), mejorando casi dos décimas el tiempo de la pole de Bagnaia del año pasado.

Ya en la carrera al esprint, 'Pecco' se aupó al liderato mientras Bezzecchi caía hasta la tercera plaza tras Binder. A pesar de todo, el de Rimini solo tardó cuatro giros en recuperar su posición de privilegio, aunque pronto el líder le devolvió la pasada, imprimiendo un gran ritmo que le permitió ganar la cita.

Además, Álex Márquez (Ducati), noveno en calificación, repitió posición en carrera. Entre los que no habían logrado avanzar a la Q2, Raúl Fernández (Aprilia), que iniciará la carrera decimosexto, terminó decimoctavo; Augusto Fernández (KTM) pasó de vigésimo primero a decimocuarto e Iker Lecuona (Honda), de vigésimo segundo a vigésimo.