Mikel Azcona: "Agradezco a mi familia por creer en mí desde los seis años"

La profesionalidad de Mikel Azcona (Falces, 1996) quedó el domingo demostrada en la última carrera de la temporada. Con el título de campeón del mundo de Turismos (WTCR) ya en sus vitrinas, el navarro luchó en una accidentada prueba para acabar en tercera posición. Veinte puntos más a su espectacular mochila que le ha llevado a ser el mejor piloto de toda la parrilla. Cuando estaban a punto de dar la una de la madrugada en Jeddah (Arabia Saudí), el falcesino hizo su último esfuerzo para atender a este periódico.

Ha puesto su nombre en el epicentro del ‘motorsport’. ¿Quién es Mikel Azcona?

Mikel Azcona es un chico joven de Falces de 26 años apasionando del motorsport que es campeón del mundo. Una persona sencilla, apasionada desde pequeño de los coches de carreras y un gran fan. Soy una persona trabajadora, constante y que se propone retos cada año para cumplirlos. Me he dado cuenta que la constancia da sus frutos y, si mira hacia atrás, Mikel Azcona está orgulloso de sí mismo y de toda su gente de alrededor.

¿Ya lo asimila?

Un día después de conseguir el título es difícil. Estoy muy contento y muy satisfecho. Acabamos de terminar un fin de semana lleno de estrés, felicidad y muchas emociones juntas. Estos días seré más consciente de lo que he conseguido porque ganar un Mundial de Turismos es algo muy grande.

Europa Press

¿Qué significa el título?

Es el trabajo de una vida. Empecé a los seis años practicando un deporte que nos apasionada a toda mi familia. Mi padre Ramón, mi madre Clemen y mi hermano Imanol. Ahora, después de 16 años, conseguimos el Campeonato del Mundo que es lo máximo a lo que puede aspirar un piloto de carreras. Le doy gracias a mi familia por creer en mí desde el principio de este trayecto.

¡Vaya tamaño el del trofeo!

La verdad que es una copa muy alta y grande. Tengo ganas de llevarla a Falces para dejarla con mi coche. Espero que esté en enero y que lo vea todo el mundo. Que lo observen de cerca y poder guardar el trofeo en casa para disfrutarlo toda la vida.

¿Cuál ha sido la clave de la temporada?

Ser constante y regular. Atacar en los momentos puntuales y ser listos donde no podíamos optar por las victorias, pero sí mantenernos para lograr puntos. Sin duda, también la inestimable ayuda de un equipo que trabaja cada día, unos mecánicos que te ponen el coche en condiciones. No ha habido ningún fallo mecánico en toda la temporada.

¿Cuántas felicitaciones ha recibido este fin de semana?

Tengo 535 conversaciones de Whatsapp sin responder. Es una locura. Me estoy dando cuenta de lo que he conseguido a nivel mundial. Mensajes de toda la gente que me quiere, de seguidores, de gente del pueblo, amigos...

¿Cuál será su próximo reto?

A corto plazo tenía este Mundial de Turismos (WTCR) para acompañar a los dos títulos europeos (TCR). Estoy entusiasmado con el 2023 por el Campeonato del Mundo Eléctrico en el que ya he participado con Hyundai. Estoy ilusionado por luchar en una cita 100% eléctrica.