Salto a Hyundai hasta 2024

Mikel Azcona (Falces, 1996) ha dado el salto a Hyundai para lograr ser campeón del mundo con la prestigiosa marca. La firma surcoreana hizo este lunes oficial el fichaje del piloto de 25 años que ocupará el asiento del mítico Gabriele Tarquini -expiloto de Fórmula 1-, tras su retirada el pasado año. El navarro estará vinculado a la marca asiática hasta 2024 y deja así atrás tres años de éxitos en Cupra. En su palmarés quedan los dos títulos de TCR Europa (2018 y 2021) y tres carreras del Mundial.

Con este cambio de empresa, Mikel Azcona se fija como objetivo fundamental el campeonato del mundo. Su nuevo compañero de equipo será Norbert Michelisz, campeón en 2019. “La preparación y el comienzo de cada temporada es emocionante, pero este año lo es aún más con Mikel como compañero de equipo, ya que es probablemente uno de los mejores pilotos que existen”, confesó ayer el húngaro de 37 años.

Hyundai redobla con la firma del navarro su apuesta por un doble objetivo: ser campeones en el mundial de combustión (WTCR) y el eléctrico (ETCR). Azcona no competirá esta temporada en el TCR Europa, del que es el vigente campepón, para centrar todos sus esfuerzos en las citas mundialistas.

Mikel Azcona, que disfruta de unas merecidas vacaciones, comenzará a preparar la nueva temporada en unas semanas. Dejará la nave de Martorell, sede de Cupra, para poner su nueva ubicación en la localidad alemana de Alzenau, donde Hyundai tiene la fábrica. Desde ahora, el Elantra N TCR -de 350 cv- será el nuevo compañero de viaje del piloto navarro en su camino hacia el título mundial.

Mikel Azcona: “Es un cambio grande, pero no tengo miedo. Estoy ansioso”

Javier Munoz

¿Qué supone este cambio?

Va a ser muy importante y positivo en mi carrera. Sigo creciendo como piloto. Hyundai es una de las marcas referentes de la automoción a nivel mundial y en el mundo de las carreras. Es el coche que ha estado luchando por los títulos en los últimos años.

Será una responsabilidad.

Es un sueño hecho realidad que una marca tan prestigiosa se haya fijado en mí y me haya dado la oportunidad para seguir aprendiendo. En momentos así me acuerdo de todo el apoyo de la familia. Estoy aquí gracias a ellos, sobre todo, por los ánimos en los inicios. Estuvieron ahí desde el primer momento.

¿Cómo surgió su fichaje?

Todo empieza durante la temporada 2018 cuando voy líder del TCR Europa. Hyundai hizo una primera llamada, de cara a la temporada 2019. Estuvimos en conversaciones varios meses, pero Cupra dio un puñetazo sobre la mesa y me firmó hasta 2021.

Y llega la ofensiva de Hyundai.

En diciembre de 2021 terminaba contrato con Cupra. A mitad del año pasado recibo otra llamada. Me interesaba quedarme en Cupra, pero Hyundai estaba muy interesado en mí y me hizo una oferta importante. Era una oportunidad buena para mi futuro y mi objetivo de crecer como piloto.

¿Sentía que había acabado su ciclo en Cupra?

No. Mi ciclo no estaba acabado. He dado el 100% hasta el último minuto, pero siempre quieres mejorar. Lo que hicimos con Cupra desde mi llegada ha sido sobresaliente. Era difícil mejorar. Agradezco estos tres años porque juntos hemos conseguido dos títulos europeos y tres victorias en el campeonato del mundo. Es algo increíble.

¿Qué le ofrece la firma surcoreana?

Hyundai es una marca muy potente y competitiva a nivel de desarrollo. Me facilita la vida para llegar a ser campeón del mundo algún día.

¿Qué retos tiene para 2022?

Estoy muy entusiasmado. El objetivo es ser campeón del mundo. Mi nuevo compañero, Norbert Michelisz, fue campeón en 2019. Es un gran amigo y piloto. Me hará aprender de su experiencia y podremos ayudarnos en las labores de equipo. Será un plus para luchar por el título.

¿Le cambia mucho la vida?

No me tengo que mudar de residencia. Sí cambia la sede de la fábrica. Antes iba a la de Martorell en Barcelona, pero ahora la sede la tendré en Alzenau, cerca de Fráncfort. Tendré que viajar a Alemania para eventos y reuniones.

¿Sale de la zona de confort?

Es un cambio muy grande, pero no tengo miedo. Estoy ansioso de empezar a trabajar con mi nuevo equipo. Debo conocer antes a mucha gente, pero quiero coger el coche y hacer kilómetros. Me gusta que Hyundai tenga un objetivo común al mío y el 100% de sus trabajadores luchan por lo mismo. Es un cambio grande, pero no tengo miedo. Estoy deseando de empezar.