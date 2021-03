Stefan Bradl sustituirá a Márquez en Catar

Actualizada 23/03/2021 a las 12:22

El alemán Stefan Bradl sustituirá al español Marc Márquez en los dos grandes premios que se van a disputar en Catar en semanas consecutivas a partir de este fin de semana, a los que su compañero de equipo y nueva incorporación en la escudería Repsol Honda, el español Pol Espargaró, llega muy ilusionado.

Después de completar cinco días de test en el circuito de Losail, el equipo Repsol Honda llega a la primera cita de la temporada con Pol Espargaró listo y con "buenas sensaciones", mostrándose motivado y satisfecho con los resultados obtenidos.

Stefan Bradl, también terminó positivamente los dos test, llegando a situarse al frente de la clasificación en más de una ocasión y continuará sustituyendo a Marc Márquez, que trabaja para recuperarse cuanto antes de la lesión que sufrió el año pasado durante el Gran Premio de España en Jerez.

"Finalmente ha llegado la primera carrera y estoy muy emocionado de volver a pilotar la Repsol Honda, hemos hecho unos buenos test y estoy deseando que llegue el primer fin de semana de carreras", ha asegurado en la nota de prensa del equipo Pol Espargaró.

"Hay algunas cosas que todavía tenemos que aprender y entender sobre la moto y será un fin de semana de inicio intenso, pero estoy emocionado ya que correr con el equipo Repsol Honda es algo con lo que la mayoría de la gente sueña y no veo la hora de hacerlo", reconoce el piloto natural de Granollers.

"No me pongo otro objetivo para la carrera que no sea hacerlo lo mejor que podamos y así ofrecer un buen espectáculo para todos los aficionados que están en casa", resaltó.

En el caso de Bradl, fue sincero al señalar su agradecimiento "al equipo Repsol Honda, además de desearle a Marc todo lo mejor en su recuperación".

"Hemos hecho unos buenos test y he pilotado bien después de un 2020 laborioso y un buen comienzo de 2021 así que ojalá podamos tener otro fin de semana fuerte para recopilar buena información", explicó Stefan Bradl.

"Será genial volver a correr en Catar, ha pasado un tiempo desde que corrí aquí, pero ciertamente los dos test me han puesto al día con la pista, así que no creo que esto sea una desventaja para nosotros", reconoció el piloto alemán.