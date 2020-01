Fernando Alonso sufre un espectacular vuelco en la décima etapa del Dakar

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) sufrió este miércoles un vuelco durante la décima etapa del Dakar que le obligó a detenerse tras haber sufrido algunos daños en el vehículo.



El coche de Alonso dio un par de vueltas de campana al atravesar una duna en una zona de espectadores cuando apenas llevaba recorrido un kilómetro de los 345 que componían el tramo cronometrado del día.



El percance es todavía más serio si se tiene en cuenta que esta es la etapa maratón del Dakar, donde los competidores no disponen de sus mecánicos para reparar sus unidades y cualquier avería deberá ser solucionada por la tripulación del vehículo.



En caso de necesitar alguna pieza de repuesto que no tenga en su coche, deberá esperar al camión que haga de asistencia para el Toyota Hilux del piloto asturiano, lo que puede tardar varias horas en llegar.

El diálogo entre Fernando Alonso y Marc Coma antes del espectacular vuelco en la etapa 10 del #Dakar2020.

Coma: -Frenando Alonso…

Alonso: -¿Cómo?

Coma: -Frenando, Alonso…

Alonso: -No, que me llamo Fernando…

Coma: -No, que frenes, que freness…



Un poco de humor dakariano. pic.twitter.com/MxhQmAhSaK