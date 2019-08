Dovizioso le vuelve a negar la victoria a Márquez

Actualizada 11/08/2019 a las 14:55

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) le volvió a negar la victoria al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en el Gran Premio de Austria que se disputó en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, que se decidió en la ultima curva de la última vuelta.



El francés Fabio "El Diablo" Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió la tercera posición y asciende dos posiciones en la clasificación provisional del mundial, de la novena a la séptima.



Márquez afrontó la última vuelta como líder de la carrera e intentando cerrar todos los huecos a su rival pero éste le tenía preparada una sorpresa prácticamente en la última curva del trazado, en donde se metió por el interior y apurando al máximo el trazado para "robarle" la victoria en los últimos metros.



El español intentó mantener su hegemonía del fin de semana desde el mismo momento en que se apagó el semáforo, pero a final de recta ya tenía al lado suyo al italiano Dovizioso con el que mantuvo un enfrentamiento durante varias curvas, hasta que ambos se colaron y fueron superados por varios de sus rivales, entre ellos el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).



Quartararo consiguió unos metros de ventaja en esa primera vuelta, mientras que Dovizioso consiguió rápido llegar nuevamente hasta la segunda posición mientras que el de Repsol Honda, que no quería cometer errores, se quedó tras la estela de la Ducati Desmosedici GP19 del australiano Jack Miller y la carrera perdía dos protagonistas, el británico Cal Crutchlow (Yamaha YZR M 1) por caída y el español Pol Espargaró (KTM RC 16) con problemas técnicos.



El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que era cuarto en la formación de salida, no la realizó demasiado bien y en el segundo giro se encontraba en la séptima posición, superado por su compañero de equipo Valentino Rossi, que había salido desde la cuarta línea con el décimo mejor tiempo.



Sin prisa pero sin pausa, en el cuarto giro, Marc Márquez superó a Jack Miller para ponerse tras el rebufo de Andrea Dovizioso, que estaba muy cerca de Fabio Quartararo, Miller se iba quedando algo rezagado y establecía una especie de cabeza de puente entre el trío de cabeza y Rossi, que venía desde atrás por delante del grupo formado por Alex Rins (Suzuki GSC RR), Maverick Viñales, y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP18), entre otros.



Dos vueltas más tarde, en la sexta, Andrea Dovizioso había establecido un nuevo récord de vuelta rápida en el quinto y se había puesto líder, momento en el que Márquez decidió superar al francés para evitar que el oficial de Ducati se marchase en solitario e hiciese imposible la neutralización de su tirón.



La carrera había cambiado de color, Dovizioso era ya líder, por delante de Márquez y con Quartararo tercero, aunque acuciado por Miller y Rossi y con el grupo encabezado por Viñales ya mucho más atrás, a casi tres segundos de distancia.



Márquez decidió intentar superar al italiano en el octavo giro y aunque ambos se repasaron en varias ocasiones el español consiguió consolidar la primera plaza y por detrás Jack Miller, intentando mantener el ritmo del grupo de cabeza, acabó por los suelos.



El piloto de Repsol Honda comenzó como líder ese octavo giro, en el que buscó arañar algunas décimas a su rival parcial a parcial, 0,171 en el primero, 0,293 en el segundo, 0,234 en el tercero y ya casi un segundo, 0,991 en el cuarto y último.



Todo parecía apuntar a que Márquez podría consolidar el liderato camino de su primera victoria en el Red Bull Ring, aunque todavía con diecinueve vueltas por delante, demasiada distancia como para pensar en que todo estuviese ya hecho, puesto que Andrea Dovizioso no arrojó la toalla e impidió que la brecha del español fuese definitiva, recortando incluso diferencias.



El equilibrio de fuerzas entre Márquez y Dovizioso fue la nota más destacada prácticamente hasta las vueltas finales, si bien en la decimonovena el italiano tomó la iniciativa e intentó sorprender a su rival recuperando el liderato de la carrera, pero Márquez comenzó su marcaje personal a la espera de ver en donde podía volver a superar a su rival.



A tres vueltas del final comenzó la pelea por la victoria entre ambos, con constantes adelantamientos sin que Márquez pudiese escapar ni evitar que en la recta de meta le superase el italiano, aunque a final de recta el español volvía a recuperar el liderato con unas frenadas espectaculares vuelta tras vuelta.



La última vuelta fue de infarto y Dovizioso esperó hasta el último parcial para superar al español en la última curva del trazado y adjudicarse la victoria.



Viñales no pudo superar a Rossi y se tuvo que conformar con la quinta posición, por delante de Alex Rins.



A siete vueltas del final, Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) quedó fuera de carrera al sufrir una caída cuando era decimotercero y por tanto estaba en los puntos, con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) decimocuarto, que fue la posición que ocupó al concluir la carrera austríaca.

