Marc Márquez: "El objetivo es conseguir un podio y, si es posible, luchar por la victoria"

Actualizada 20/10/2018 a las 15:48

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que el "objetivo" este domingo en el Gran Premio de Japón, donde sale sexto y donde puede proclamarse campeón del mundo, es "conseguir un podio" y, si es posible, "luchar por la victoria", un reto complicado dado que su principal rival en el Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), sale desde la pole.

"Sabemos que nuestro ritmo de carrera para mañana es bueno y estamos contentos por ello. Intentaremos salir bien y entonces veremos dónde estamos al final de la primera vuelta. A partir de ahí, miraremos de gestionar bien la carrera, con el objetivo de conseguir un podio y, si es posible, luchar por la victoria", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera reconoció que su caída en los últimos libres lastró un poco su trabajo. "Me he caído en el FP4 con la moto con la que me sentía más fuerte y constante, mientras que la segunda estaba configurada con una puesta a punto bastante diferente, que no me gustaba tanto", manifestó.

"No teníamos tiempo de cambiarla, así que he empezado el entrenamiento cronometrado sabiendo que sufriría un poco, pero todavía con el objetivo de lograr una primera o segunda fila para la parrilla de salida de mañana", concluyó.

Etiquetas MotoGP

Selección DN+