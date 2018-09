Alonso espera tener decidido su futuro para 2019 dentro de un mes

Actualizada 13/09/2018 a las 16:23

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), que dejará la Fórmula Uno al final de esta temporada, aseguró hoy que espera tener decididas las competiciones que disputará la próxima temporada dentro de un mes. "Lo que haré dependerá de lo que me haga feliz. Intentaré hacer algo especial para ser el mejor piloto del automovilismo, no sólo de la Fórmula 1. Estoy comprobando algunas cosas. En un mes espero tenerlo todo listo y decidido", aseguró Alonso en declaraciones a los medios de comunicación en el circuito de Marina Bay, donde el domingo disputará el Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno.



El bicampeón del mundo de Fórmula Uno (en 2005 y 2006) señaló que aún espera tener "alguna oportunidad" de obtener buenos resultados con el McLaren en las carreras que quedan y dijo que espera volverse a "sentir competitivo" en un circuito con menos rectas que los de Bélgica o Italia. También confirmó que el abandono en el pasado Gran Premio de Italia por una avería no va a afectarle en Singapur, aunque están "cortos" de piezas de motor, por lo que cualquier cambio les obligaría a penalizar, algo que sería "un precio muy alto" en un circuito urbano como el de Marina Bay.



En McLaren, además de la conocida llegada de su compatriota Carlos Sainz, cambiarán a su actual compañero, el belga Stoffel Vandoorme, por el británico Lando Norris, del que dijo que tendrá "una gran ocasión en uno de los mejores equipos". También lamentó que no continúe Vandoorme en el campeonato, ya que a su juicio que no tenga equipo muestra "lo mal que está este deporte", ya que tiene "los mismos récords" que el monegasco Charles Leclerc, recientemente ascendido a Ferrari desde Sauber.

