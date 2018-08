Viñales vuelve a ser referencia

Actualizada 24/08/2018 a las 12:35

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) volvió a ser referencia en la categoría de MotoGP al marcar el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de la categoría en el circuito de Silverstone.



El líder del mundial y vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufrió una caída sin consecuencias que no le impidió continuar los entrenamientos, si bien a la postre se tuvo que conformar con la décima plaza a más de 1,6 segundos del registro del piloto de Yamaha.



Viñales se convirtió en el primer referente válido en MotoGP, aunque enseguida se vio superado por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17), en tanto que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que por entonces -primeras cinco vueltas- era cuarto, sufrió una caída sin consecuencias, aunque intentó evitarla hasta el último centímetro. Márquez perdió adherencia en los dos ejes de su moto en la curva dieciséis del trazado británico y con su característica forma de apoyar rodilla y codo, en esta ocasión por el lado izquierdo, intentó salvar la caída.



No logró su objetivo, pero sin mayores problemas se levantó del suelo arrancó la moto y pudo llegar hasta su taller para comentar la situación los integrantes del equipo, que repararon con rapidez los escasos daños que se produjo la Repsol Honda RC 213 V. Y, mientras Márquez departía en su taller con sus ingenieros, en pista Maverick Viñales recuperó la primera plaza en la novena vuelta, 2:02.713, para desbancar al italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que había superado a Miller, quien no tardó demasiado en recuperar la plaza del italiano. En otro punto, casi al final de los 5.900 metros del recorrido, el español Aleix Espargaró, por entonces decimoctavo, tuvo problemas mecánicos con su Aprilia RS-GP que le obligaron a ser ayudado por las asistencias del circuito -le empujaron sobre la moto- para intentar llegar hasta su taller.



Los minutos finales de la primera tanda cobraron cierta intensidad con la llegada de uno al que casi todos esperaban al frente de la tabla, el "local" Cal Crutchlow, renovado por HRC (Honda Racing Corporation) hasta finales de 2020, quien con 2:02.401 se puso líder, pero su posición resultó efímera ya que tras él el italiano Andrea Dovizioso devolvió el protagonismo a Ducati en un trazado en el que ya ganó el transalpino el pasado año. Los segundos finales fueron intensos, con varios pilotos rodando en vuelta rápida, como fue el caso de Maverick Viñales (2:02.165) que se puso primero sin que ninguno de sus rivales pudiese doblegarlo y quien más se acercó fue su propio compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi.



Rossi se quedó a 189 milésimas de segundo, que habían sido escasamente 97 milésimas, pero al piloto gerundense le quedaba una vuelta más y la aprovechó para parar el cronometro en 2:02.073.

Los test realizados en el trazado de Misano Adriático parecen haber dado algo de calma a las "turbulentas aguas" de Yamaha, que no consigue el rendimiento necesario en sus YZR M 1 oficiales de Rossi y Viñales, en parte por problemas con la electrónica pero, al parecer, también con la configuración del motor. En cualquier caso las características del trazado de Silverstone permiten a las Yamaha conseguir un "extra" de fiabilidad que han sabido aprovechar tanto Viñales como Rossi para comandar inicialmente los entrenamientos, por delante de Dovizioso, vencedor el pasado año, y con el ídolo local Cal Crutchlow cuarto.



Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), vencedor en tres ocasiones en Silverstone y ganador del Gran Premio de Austria, última carrera disputada hasta la fecha, logró la sexta plaza, con Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17) en un más que meritorio séptimo lugar, por delante de pilotos de la talla de Andrea Iannone (Suzui GSX RR), Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) o Marc Márquez.

MotoGP

