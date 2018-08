Horner (Red Bull): "No le hemos hecho ninguna oferta a Alonso para 2019"

Actualizada 24/08/2018 a las 16:23

El máximo responsable Red Bull, Christian Horner, ha querido ser "totalmente claro" en cuanto a su relación con Fernando Alonso y ha desmentido que su equipo le realizara ninguna oferta en los últimos meses para ficharle de cara a 2019, un día después de que el piloto español asegurara que llegó a recibir dos propuestas de la escuadra austriaca.



"Para ser totalmente claro, no le hemos hecho ninguna oferta a Alonso para el año que viene. Es un piloto fantástico, tiene un gran talento y ya ha escogido su camino. Nos preguntó Flavio Briatore y también Liberty Media, pero la posición de Red Bill siempre ha sido muy clara", desmintió Horner en rueda de prensa en el circuito de Spa-Francorchamps. En este sentido, recordó que la fórmula habitual de Red Bull es nutrirse de los pilotos de su filial Toro Rosso, como harán en 2019 con Pierre Gasly. "Tenemos un programa de jóvenes pilotos del que han salido Vettel, Ricciardo, Verstappen... Siempre vamos a sacar el talento que tenemos disponible. Le ofrecimos un contrato a Fernando en el pasado, concretamente en 2007, pero no ahora", aclaró.



Preguntado por el acercamiento de Liberty Media, empresa dueña del Mundial, Horner opinó que "desde el punto de vista del promotor, Alonso sería un gran activo si pudiera estar en un equipo competitivo". "Estoy seguro de que preferirían que se quedara en la Fórmula 1 antes que perseguir la 'Triple Corona'. No esperaría nada distinto", zanjó.

