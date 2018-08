Desmienten el traslado de Schumacher a Mallorca

Actualizada 16/08/2018 a las 16:40

La manager del expiloto alemán Michael Schumacher, Sabine Kehm, ha desmentido el traslado a Mallorca del heptacampeón de Fórmula Uno, en contra de las informaciones difundidas anteriormente por la revista suiza "L'Illustré". "La familia Schumacher no tiene previsto mudarse a Mallorca", indicó Kehm al popular diario alemán "Bild", que recuerda la adquisición en la isla balear por parte de la esposa del expiloto, Corinna, del chalet que perteneció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, La declaración de Kehm sigue al desmentido de la alcaldía de Andratx, donde está el solar adquirido, de que hubiera informado a la mencionada revista suiza sobre el traslado de Schumacher o que se estuvieran preparando para recibirlo.



Sí está confirmado, en cambio, que la familia ha adquirido una vivienda en ese municipio. Los Schumacher residen desde 2002 en la localidad de Gland, en el cantón suizo de Vaud, donde el alcalde, Gérald Cretegny, dijo a "L'Illustré" no estar al corriente de nada. La revista suiza publica varias fotos de la villa comprada por 30 millones de euros, que consta de una residencia principal de 3.000 metros cuadrados que se ubica en la parte central de un terreno de 15.000 metros cuadrados. La noticia de que Corinna Schumacher había adquirido la villa la dio el pasado mes de julio el mencionado diario "Bild", aunque ahí se consideraba que el propósito de la esposa del expiloto era pasar en ella sus vacaciones con sus hijos o amigos.



También contaba que la casa había pertenecido a Pérez, que la compró en 2005, pero que tras la muerte de su esposa María, en 2012, dejó de frecuentarla y finalmente la puso a la venta, en 2017. Schumacher, de 49 años, está retirado de la vida pública desde el grave accidente de esquí sufrido en los Alpes, aunque entre su esposa y su exmanager, Sabine Kehm, administran las cuentas oficiales de Twitter y otras redes sociales a nombre del ídolo Las pocas informaciones oficiales que saltan a la luz pública en torno al expiloto lo hacen a través de su esposa y la exmanager, ambas concentradas en frenar las conjeturas que periódicamente se difunden en los medios sobre el estado de Schumacher. El expiloto alemán sufrió una terrible caída cuando practicaba esquí, otro de sus deportes favoritos, el 29 de diciembre de 2013, en la estación invernal de Méribel.



La caída le produjo un traumatismo craneoencefálico, que le dejó en coma durante seis meses y luego en estado vegetativo, del que aparentemente se ha ido recuperando algo poco a poco. El entorno del expiloto consideran su estado de salud un asunto estrictamente privado, pese a la fuerte presión mediática por saber de él. Se supone que un equipo médico vela por su estado y le atiende día y noche, pero ninguno de los implicados ha roto el cerco de discreción que le preserva de los medios.

LA ALCALDESA DE ANDRATX TAMBIÉN NIEGA EL TRASLADO

El Ayuntamiento de Andratx, en el suroeste de Mallorca, ha desmentido que su alcaldesa declarara a la revista suiza L'Illustré que disponía de información sobre la instalación del heptacampeón de Fórmula Uno Michael Schumacher y su familia en este municipio mallorquín. "El Ayuntamiento de Andratx quiere dejar claro que las palabras atribuidas a la alcaldesa Katia Rouarch no son verídicas", ha destacado en un comunicado. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la alcaldesa de Andratx, en una entrevista reciente con la citada revista, lo que hizo fue confirmar la información ya publicada de que la familia Schumacher ha adquirido una vivienda en el municipio.



"Pero en ningún momento afirmó tener ninguna información respecto a la posible instalación de Michael Schumacher en el municipio", ha apuntado el consistorio. Ha añadido el Ayuntamiento, que la alcaldesa reitera que carece de cualquier información al respecto y, que por tanto, desconoce si Schumacher se trasladará a Andratx o no, ya que todo lo que se conoce en el Ayuntamiento sobre este es lo que se ha publicado en la prensa. En el comunicado, el Ayuntamiento ha asegurado que tampoco afirmó la alcaldesa que se preparara todo para recibir a Schumacher, ni que los servicios de seguridad local hayan sido informados de su próxima llegada, tal y como informa la citada revista. "Lo único que declaró Rouarch a los periodistas fue que en caso de que la familia decida mover su residencia a Andratx, se preparará todo para su llegada, en el sentido de que se les tratará como se podría tratar a cualquier otro ciudadano de Andratx", ha apuntado.



La familia Schumacher reside desde 2002 en la localidad de Gland, en el cantón suizo de Vaud, donde el alcalde, Gérald Cretegny, dijo a L'Illustré no estar al corriente de nada. Según la revista, que publicó varias fotos -incluyendo algunas vistas aéreas- de la villa comprada por 30 millones de euros, ésta consta de una residencia principal de 3.000 metros cuadrados que se ubica en la parte central de un terreno de 15.000 metros cuadrados. Rodean a la casa grandes jardines y dos piscinas, y también se cuenta con dos dependencias separadas que servirían para el personal y los invitados. "El lugar, rodeado de sólidas murallas, presenta numerosas ventajas: está situado sobre un promontorio, una parte del cual deviene un pequeño precipicio, lo que hace que la propiedad sea inaccesible a las miradas indiscretas", explica la revista. Además, el terreno se presta al aterrizaje de un helicóptero en medio de las palmeras, las que brinda una protección adicional frente a los paparazzis.



La publicación informó asimismo que en la elección de Mallorca influyó el hecho de que Michael Schumacher acostumbraba pasar vacaciones en la isla. Y añadió que el hermano del heptacampeón, Ralf Schumacher, pasa una buena parte del año allí. Otro factor subrayado por L'Illustré es que la comunidad germana es la más importante de Andratx, con 3.5000 compatriotas de los Schumacher.

