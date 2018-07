Lección magistral de Marc Márquez en Sachsenring

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) protagonizó una lección magistral en el circuito alemán de Sachsenring, para conseguir su novena mejor clasificación consecutiva de entrenamientos en el Gran Premio de Alemania en todas las categorías.



Márquez, que suma su sexta mejor clasificación de la temporada, la cuadragésimo octava en MotoGP y la número 76 de su carrera deportiva, protagonizó un final de entrenamientos oficiales impresionante.

Tras sufrir una caída en los últimos libres, un susto en la penúltima vuelta y, por fin, el mejor tiempo de entrenamientos y nuevo récord absoluto del trazado alemán en 2:20.270, batiendo su anterior marca, de 2015, con 1:20.336. En los últimos entrenamientos libres, los cuartos, fue el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), quien logró el mejor tiempo, aunque con un registro muy lejos de los mejores de la categoría, pues su 1:21.318, estaba a casi un segundo del registro absoluto de la categoría, en poder de su compatriota Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) con 1:20.438 y con la caída de Marc Márquez como la nota más destacada de los mismos. Márquez intentó protagonizar una de sus impresionantes "salvadas", cuando el neumático delantero de su Repsol Honda perdió adherencia en la entrada de la curva uno, pero no lo consiguió y con daños en su moto regresó a su taller para poder reparar.



El líder del mundial dejó claro a sus mecánicos que la moto que quería utilizar era esa, la número uno, por lo que todos se pusieron manos a la obra para conseguir tenerla a punto para la segunda clasificación; lo que acabó relegando a Marc Márquez a la décima posición, lejos de los pilotos de cabeza por esta circunstancia, en el cuarto entrenamiento libre. En cambio, no pudo disputar ninguna de las sesiones de esta segunda jornada fue el finlandés Mika Kallio, el piloto probador de KTM, quien ayer sufrió una fuerte caída en la que se dañó los ligamentos de su rodilla derecha, que podrían impedirle disputar también los grandes premios posteriores al corto periplo estival, los de República Checa y Austria. Desde la primera clasificación lograron el pase, como era de prever, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), además del japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 C), quien por 9 milésimas de segundo dejó fuera de la misma al español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).



Espargaró deberá perder seis posiciones en la formación de salida de Alemania, desde la decimotercera a la decimonovena, para cumplir con la sanción impuesta por el panel de comisarios tras molestar en una de sus vueltas rápidas durante la tercera sesión libre al líder del mundial, Marc Márquez. Precisamente, Márquez fue el primer líder en la segunda clasificación, al conseguir su primera vuelta rápida en el segundo giro con 1:20.595, aunque por detrás le superaron primero Jorge Lorenzo (1:20.443) y después Maverick Viñales (1:20.441), apenas dos milésimas de segundo más rápido que el piloto de Ducati.

Fue entonces cuando el piloto de Repsol Honda entró a cambiar de moto y salió rápidamente, con una clara estrategia de ir a tres cambios de neumáticos, en lugar de las dos entradas habituales de casi todos sus rivales. Sus mecánicos comenzaron a cambiar el neumático delantero de la primera moto con la que salió a pista, mientras Márquez, en su sexto giro, "arañó" unas milésimas a su registro personal para dejarlo en 1:20.530, antes de entrar por segunda vez en su taller.



En tanto, en pista Jorge Lorenzo protagonizó su vuelta lanzada para intentar el mejor tiempo, que consiguió con 1:20.327, pero no se dio cuenta de que tras su rebufo se había pegado el italiano Danilo Petrucci, que le "robó" la primera plaza por 32 milésimas, 1:20.295, que como el de Lorenzo también era nuevo récord absoluto del trazado alemán. Márquez regresó nuevamente a pista para subir hasta la segunda plaza, entre Petrucci (cuya picardía de seguir a Jorge Lorenzo al final no le sirvió para nada) y Lorenzo, en una última vuelta magistral y muy bien planificada por todo el equipo, acabó consiguiendo su objetivo para sumar la novena mejor clasificación de entrenamientos en el circuito de Sachsenring, en donde ningún rival ha logrado batirle nunca. Junto a él, en la primera línea de salida, estarán Danilo Petrucci y Jorge Lorenzo, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y los italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) en la segunda. Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) consiguió una más que meritoria novena plaza, por delante de Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).

Selección DN+