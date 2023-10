El año que Patxi Cía coleccionó medallas

el biker navarro Patxi Cía. Su último hito fue este pasado domingo. Bronce en el campeonato de Europa de gravel en Bélgica. Una modalidad en la que no tenía ninguna experiencia, pero en la que terminó peleando por el oro en Master 40. Hay años que por resultados son irrepetibles. Como el 2023 que está firmandoSu último hito fue este pasado domingo.. Una modalidad en la que no tenía ninguna experiencia, pero en la que terminó peleando por el oro en Master 40.

“Este año el Europeo era cerca, en Bélgica. Quería probar, hablé con mis patrocinadores y me apoyaron. He ido al Europeo con lo puesto, sin mucho entrenamiento. La bici me la dieron la semana antes”, comentaba este lunes el biker navarro desde tierras belgas. “Es gravel es increíble, hicimos una media de 33 por hora yendo por caminos, pavés, pistas, senderos...”

Patxi Cía no solo terminó tercero en el Campeonato de Europa. Además del bronce se llevó a casa la posibilidad de participar el año que viene en el campeonato del mundo, en ese mismo escenario. “Este año tuve una avería en la última vuelta, pero creo que podía haber estado en la pelea por el oro”, cuenta. “El año que viene lo prepararé específicamente”.

MEDALLA EN CADA CITA

Patxi Cía ha cubierto en lo que va de año más de una veintena de carreras, con objetivos de todo tipo. Comenzó a correr y a ganar en febrero en la prueba Costa Blanca, después Andalucía... y ha brillado en pruebas internacionales de alto nivel hasta octubre. Un año a tope y competitivo. Fue campeón del mundo de Cross Country en Argentina, campeón de Europa de Maratón en Francia, campeón de España de Cross Country, plata en el Cammpeonato de España de ultramaratón, campeón navarro de contrarreloj, y de remate, bronce en el Europeo de gravel. Es decir, ha tocado metal en cinco modalidades diferentes. Algo inusual.

“El Europeo de Maratón y Mundial sí los tenía en la agenda como objetivos, el resto me he ido adaptando al calendario que ha ido surgiendo”, apuntaba el ciclista del TID Izquierdo-Ibáñez-Méndiz. “Ha sido sido un año increíble en todas las pruebas internacionales y en todas las modalidades que yo puedo participar con garantías. Todo creo que se debe a una preparación muy buena desde el invierno y a cuidar otros detalles. He cambiado mucho la alimentación y he introducido bien la suplementación con creatina, glutamina, recuperadores...”

LA MIRADA EN 2024

Patxi Cía no solo compite en las diferentes modalidades de mountain bike y gravel. También trabaja a turnos en la cadena de Volkswagen Navarra, y atiende a su familia, con dos hijos.

El biker de Lizaso lleva ya años a muy alto nivel. Aunque sabe que con 45 años su carrera deportiva ya está en dando sus últimos coletazos.

“Con 45 años recién cumplidos me encuentro muy bien, los datos físicos que tengo son los mismos que hace cuatro o cinco años. Soy consciente de que en algún momento me tiene que entrar el bajón de rendimiento, pero no quiero que llegue el 31 de diciembre y se acabe este año”, comenta. “Sé que el final de mi carrera está cerca, pero conservo las ganas intactas y el año que viene quiero pelear por el Mundial y por el Europeo. Y luego, ya se verá”.