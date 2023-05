Patxi Cía: "La base para ser campeón del mundo es el sacrificio"

En el ciclismo el maillot arcoíris es la prenda más sagrada, sea cual sea la categoría. Patxi Cía Apezteguía (Lizaso, 1978) sabía lo que es vestirla, y la volverá a portar todo el año que viene.

Hace una semana que ganó el Mundial.

Para mí ha sido especial, por lo que sucedió el año pasado en este mismo circuito (se retiró con una hipotermia), porque es muy difícil ganar a 150 rivales y me salió una carrera perfecta después de muchos meses de preparación.

¿Qué es ser el mejor del mundo en algo?

Es algo que te hace sentirte privilegiado. Al final eres el mejor del mundo en algo, toda la gente que competía se había preparado a fondo. Para mí es un objetivo cumplido, quiero más. Queda un campeonato de Europa y el Mundial de larga distancia en Australia, va a depender del presupuesto.

¿Cómo se consigue ser campeón del mundo de algo, trabajar en una fábrica, tener una familia?

En categoría Master todos trabajamos. Yo estoy mis ocho horas en la cadena de Volkswagen en montaje del vehículo, hago de todo. Estoy feliz de trabajar allí, se portan muy bien conmigo.

Ocho horas de pie.

Claro, lo que es un trabajo en la cadena, es un trabajo físico, a turnos, y de pie. Intento equilibrar los entrenamientos con la familia. Mi mujer trabaja en una oficina, tenemos dos hijos y hay que hacer que todo cuadre. Pero la base de todo es el sacrificio, es cambiarme muchos días en el parking de la fábrica, sin apenas comer, salir a entrenar e ir a buscar a los hijos al autobús y todo lo que es tener hijos con extraescolares y estas cosas.

No se estresa.

Al final te estresan los horarios, pero con ganas e ilusión las cosas salen. Mi padre y mi madre me inculcaron el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo y lo sigo haciendo a gusto.

¿Cuál es el motor para seguir cuando uno ya ha ganado dos mundiales, dos europeos, tiene 44 años...?

A mí siempre me han gustado las carreras, me encanta ganar y me encanta prepararme, poner el cuerpo al límite.

¿Cuánto entrena?

18.000 kilómetros al año, hago seis días a la semana. Me lleva SergioPérez, que fue profesional.

Estamos hablando de un trabajo físico superexplosivo.

Sí, hora y media a bloque con subidas bajadas, saltos... Salvo en pretemporada los entrenamientos son superexplosivos, entreno dos horas al día pero voy a bloque siempre. Hago un 80% carretera y un 20% mountain bike, con trabajo técnico de subidas y bajadas.

¿Se cae?

Muchas veces, tengo las dos clavículas operadas. Pero las bicis son tecnológicamente cada vez más avanzadas.

Usted ha anunciado su retirada unas cuantas veces, y sigue.

Hace más de un año que lo hubiera dejado, pero gracias a mis patrocinadores -Alberto Izquierdo y José Luis, de TID- he seguido. Son dos amigos y sin ellos esto serías imposible. Todos los patrocinadores me los tengo que buscar yo, son mecenas que cubren los gastos de competir. Más que patrocinadores son amigos, mis éxitos son los suyos.

¿Se ve compitiendo hasta los 50?

Mis hijos cada vez piden más atención y no me veo a esa edad corriendo. En 2024 seguiré, pero no me voy a eternizar aquí.