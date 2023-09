El estellés Carlos Echeverría, el superviviente del único triplete del mismo equipo en la historia de la Vuelta a España

una vez en la historia se había visto una superioridad en la Sepp Kuss, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic coparán hoy el podio de Madrid, además de haber ganado cinco etapas: 1+2+2. El otro precedente fue en 1966, cuando el todopoderoso Kas fue el dueño y señor de la carrera. Francisco Gabica se hizo con la general, con su compañero de equipo Eusebio Vélez segundo a 39 segundos y el navarro Carlos Echeverría, tercero, a 44. Además el conjunto amarillo -como el Jumbo- ganó seis etapas con seis corredores diferentes: Gabica, San Miguel, Momeñe, Uriona el propio Echeverría con un ataque demoledor en Madrid y Gómez del Moral, además de la montaña y la clasificación por equipos. Solose había visto una superioridad en la Vuelta a España tan imponente como la del Jumbo de este año.coparán hoy el podio de Madrid, además de haber ganado cinco etapas: 1+2+2. El otro precedenteFranciscose hizo con la general, con su compañero de equipo Eusebiosegundo a 39 segundos y ela 44. Además el conjunto amarillo -como el Jumbo-Gabica, San Miguel, Momeñe, Uriona el propio Echeverría con un ataque demoledor en Madrid y Gómez del Moral, además de la montaña y la clasificación por equipos.

De los tres héroes del Kas, el único que sobrevive es el navarro de Aramendía. Gabica falleció en 2014 a los 74 años, Vélez lo hizo en 2020 con 85. Mientras Carlos Echeverría conserva intacto el recuerdo de aquella edición de la Vuelta y las circunstancias que le acompañaron.

“Fue una Vuelta que la dominamos los del Kas, es verdad que ese año fallaron corredores muy importantes como Anquetil o Poulidor. Pero había equipos holandeses, franceses y había nivel”, recordaba ayer Carlos Echeverría desde Maitena (Vizcaya), donde se estableció ya hace años.

El dominio del Kas en la Vuelta de 1966 comenzó en la séptima etapa, Calatayud-Zaragoza, de 105 kilómetros. “Ese día había una subida prácticamente de salida. Atacamos no sé si siete o los ocho del equipo y sacamos al resto más de cinco minutos”, apuntaba el bravo corredor de Aramendia.

Kas se encontró en aquella Vuelta con la posibilidad casi de elegir con quién ganar la carrera.

LA DECISIÓN DEL DUEÑO DEL KAS

Recuerda perfectamente cómo se solucionó aquello. El equipo tuvo una reunión con el patrón del Kas, Luis Knörr. “”Esto que se está viviendo con los corredores del Jumbo me ha recordado estos días a lo que nos pasó a nosotros en aquella Vuelta”, comenta. “Tuvimos una reunión con Knörr y dijo que el líder sería el que mejor hiciera la contrarreloj y que todos los del equipo debían respetarle, como así fue”.

La contrarreloj fue el primer sector de la decimoquinta etapa, 61 kilómetros entre Haro y Vitoria. El líder era el holandés Haast con diez segundos de ventaja respecto a Carlos Echeverría. El corredor de Tierra Estella hizo una primera mitad de crono apabullante. En el kilómetro 33, alto de Herrera, Echeverría aventajaba en 1:57 a Haast y era virtual líder. Pero sucedió que en la parte final de la contrarreloj cayó una imponente tormenta, y Echeverría se fue al suelo. El último kilómetro y medio transcurría por adoquines y tanto el navarro como Haast perdieron mucho tiempo allí. l Kas Gabica se situó como líder, y su compañero Vélez, segundo, y el estellés, tercero.

“A nosotros el dueño de Kas nos dijo que el que mejor hiciera la crono, ganaba. Y se respetó”

​Carlos Echeverría. Navarro que acabó 3º en la Vuelta de 1966

“En aquella contrarreloj perdí la Vuelta y nunca he estado tan cerca de poder ganarla. Si no me hubiera caído, creo que podía ganarla”, explica Echeverría. “En el momento te llevas un disgusto grande, pero cuando pasa el tiempo si ves que gana un compañero es como que ganas tú, te pones igual de contento”.

Echeverría cree que el debate que desde el exterior se presume en los equipos con tres dominadores es una cuestión más de la prensa. “Dentro se viven las cosas con mucha menos tensión, y se respeta lo que se acuerda. Kuss se merece ganar la Vuelta”, dice.