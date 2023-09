Jeferson Cepeda intentó hasta última hora salir en la crono, pero deja al Caja Rural-RGA con siete ciclistas en la Vuelta a España

El equipo navarro Caja Rural-RGA se llevó hoy su primer revés serio de la Vuelta 2023. El ecuatoriano Jeferson Cepeda, que era su mejor hombre en la general (era el 25º), no tomó la salida como consecuencia de las heridas que sufrió en una caída en la etapa del pasado domingo. Cepeda no podía apoyar la mano izquierda en el manillar y en esas condiciones no podía seguir en carrera.

Jeferson Cepeda apuró hasta una hora antes del inicio de la contrarreloj para intentar seguir en carrera. El domingo, camino de Caravaca, se vio involucrado en la misma caída que Javier Romo, ciclista del Astana que terminó retirándose. Cepeda no pudo esquivar al ciclista, se lo comió literalmente, y se dio un fortísimo golpe en la parte izquierda del cuerpo. La peor parte se la llevó la muñeca, que terminó con un importante hinchazón.

SIN FRACTURA

El ecuatoriano terminó como pudo en el final en alto murciano, se hecho perdió ocho puestos en la clasificación general. Nada más terminar la etapa fue sometido a un estudio radiológico, que no detectó ninguna fractura, aunque sí un fuerte traumatismo en la muñeca izquierda.

Antes de la crono Cepeda intentó apurar, se subió a la bici de crono y comprobó que no podía ni siquiera apoyar la mano izquierda en el manillar. Su baja a ser sensible para el conjunto navarro. Estaba haciendo una buena carrera con un top 10 en la cima de Javalambre.