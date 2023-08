Una mochila, unas escaleras

Detrás de las recuperaciones con éxito de lesiones de larga duración en deportistas, sea cual sea la modalidad, hay muchos gestos y hechos que no trascienden, a no ser que el protagonista consiga algún éxito sonado. O no. En cuanto Óscar Rodríguez llegó a casa de su estancia hospitalaria en Nova Liguria, se propuso reconstruirse como deportista lo antes posible. Como la lesión era reciente y no se podía subir a la bicicleta, el navarro del Movistar recurrió a otras formas de hacer ejercicio. Buenas caminatas, o recuperar la musculatura de las piernas haciendo escaleras en su casa. Sí, coger una mochila con algo de peso, meterse en las escaleras de su bloque y subir y bajar del primer al último piso durante horas. Y además, coser la boca (cuidar la alimentación al máximo) y hacer decenas de horas de rodillo. Eso es amar tu profesión y poner todos los medios para reconstruirse.