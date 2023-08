Ex jugador de basket, año y medio en bici... y al Caja Rural-RGA

Gorka Sorarrain, de 27 años. Su nombre solo dirá algo a los muy cafeteros. Les sonará porque el guipuzcoano fue una de las sorpresas pasado Campeonato de España, en el que terminó quinto. Lo cierto es que Sorarrain, ingeniero electrónico de profesión, solo lleva año y medio andando en bicicleta. Pero sus referencias, datos y resultados son tan buenos que han decidido darle una oportunidad. Ha firmado hasta 2025. Si la apuesta sale, será ciclista. Si no, volverá a la ingeniería. De vez en cuando el ciclismo regala casos extraordinarios. Portentos que salen de la nada, y que triunfan. O a los que por lo menos hay que darles una oportunidad. Es lo que ha hecho el equipo profesional navarro Caja Rural-RGA , que ha incorporado de forma inmediata al tolosarra, de 27 años. Su nombre solo dirá algo a los muy cafeteros. Les sonará porque el guipuzcoano fue una de las sorpresas pasado Campeonato de España, en el que terminó quinto. Lo cierto es que Sorarrain, ingeniero electrónico de profesión,. Pero sus referencias, datos y resultados son tan buenos que han decidido darle una oportunidad. Ha firmado hasta 2025. Si la apuesta sale, será ciclista. Si no, volverá a la ingeniería.

Sorarrain no viene de tradición ciclista. Al contrario. Mide 1,85 metros y hasta los 24 años jugó al baloncesto en el TAKE, el equipo de Tolosa que militó en EBA. Poco antes de la pandemia, con su primer sueldo como ingeniero, se compró una bicicleta y comenzó a andar. Con el Covid hizo muchísimo rodillo, después comenzó a participar en marchas cicloturistas... y el equipo amateur Baqué le dio una oportunidad en amateurs. Ganó dos carreras del calendario vasco, en Berriatua y Gernika.

Al final de la pasada temporada el tolosarra consiguió hacerse un hueco en el modesto equipo profesional portugués continental Bai Sicasal Petro de Luanda. Al tiempo, el Sorarrain compatibilizaba la bicicleta con su trabajo como ingeniero electrónico en una división de la firma guipuzcoana armamentística Sapa. Trabajaba hasta las cuatro de la tarde, y luego salía a entrenar todos los días. La empresa le facilitaba los horarios y el calendario para entrenarse.

UNA APUESTA

La campanada de Sorarrain, que este año ha competido 21 días con el equipo portugués, la dio en el Campeonato de España de línea, donde terminó quinto. A partir de ahí su nombre saltó a la primera plana ciclista, y recibió ofertas de varios equipos. Caja Rural-RGA entró en la puja.

“A la gente de la Caja le pareció un perfil muy interesante. Tenía un trabajo bueno como ingeniero electrónico. No es un ciclista al uso, lleva solo año y medio andando en bici y creemos que se merece una oportunidad. Los datos de rendimiento que tiene son buenos”, comentaba este lunes Juanma Hernández, mánager del Caja Rural. “Es un corredor de fuerza, potente, que en terreno quebrado va bien. Queremos que pruebe, porque lo merece. Si no sale, no tiene ningún problema en volver a su trabajo de ingeniero electrónico. Eso te hace ver las cosas de otra manera”.

El equipo navarro hizo público su fichaje este lunes. Se incorpora de forma inmediata y disputará la Vuelta a Portugal. El tolosarra se mostraba feliz con esta nueva experiencia vital y profesional.

“Hace un año apenas estaba empezando a competir. A final de temporada vi que podía dar nivel, salía a disfrutar de la competición”, explicaba.

El equipo de la Vuelta trabaja en altitud en Sierra Nevada

Caja Rural-RGA tiene ya perfilado a grandes rasgos el ocho que con el que a partir del 25 de agosto tomará parte en la Vuelta a España en Barcelona, con un bloque en el que tratará de ser protagonista en todos los terrenos. Sabedor de que la pelea por la victoria, visto el nivel de los World Tour, es casi una utopía.

El conjunto navarro estará representado en la ronda española por Orluis Oular, campeón venezolano; Ion Barrenetxea, que se hizo con la montaña en la Vuelta al País Vasco; David González, vencedor de una etapa del Torres Vedras; Michal Schegel, el velocista del equipo; el ecuatoriano Jefferson Cepeda; Fernando Barceló, Joel Nicolau y el catalán Abel Balderstone, ganador de una etapa del G.P. Beiras en Portugal.

Esta selección de ocho corredores ya trabaja en un ciclo de altura en Sierra Nevada, y hará alguna probatina con algunos corredores en la Vuelta a Burgos.

Los ocho seleccionados son los corredores que han tenido una mayor regularidad a lo largo de toda la temporada, y que a criterio de los técnicos son los más fiables de cara a las tres semanas de la Vuelta.

SIN NAVARROS

El equipo Caja Rural-RGA tiene dos navarros en sus filas, el estellés Julen Amézqueta y el alsasuarra Josu Etxeberria. Ninguno de los dos ha entrado en la preselección de cara a la Vuelta a España. Amézqueta no ha tenido la regularidad que se esperaba.