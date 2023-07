El hombre que guía a Van Vleuten

Detrás de las seis victorias en las últimas seis grandes vueltas de Annemieck Van Vleuten está el director y preparador navarro Jorge Sanz, que ha guiado a la neerlandesa estos tres últimos años. El triunfo en el Giro ha sido de manual. “La victoria no ha sido una sorpresa porque en altura tenía muy buenas referencias y su forma era muy buena. Sí que me sorprendieron los números de la primera etapa, con valores muy importantes, y que sacara tanto tiempo a los rivales”, dice Sanz. “Ella corre según un plan, no es más selectiva. Tiene etapas marcadas en la cabeza, y le hicimos probar en otras dos etapas y ha funcionado”.

Sanz, hermano del exprofesional del Movistar y Kern Pharma, buen conocedor del ciclismo femenino cree que gran parte del éxito de Van Vleuten reside en su determinación. “No sé si es la mejor de la historia, y es difícil comparar etapas y corredoras de diferentes épocas. Marianne Vos es la ciclista total, y Annemieck se ha transformado de clasicómana más a vueltómana. Perdió volumen y punch pero es más resistente”, explica. “Tiene un talento y una cabeza extraordinarias. Para mí su mayor virtud es la capacidad de enfocarse y prepararse hacia un objetivo, es enorme. Tiene una determinación brutal, va con todo”.

Jorge Sanz va a tener muy pocos días de tregua tras la victoria en el Giro de Italia. El próximo 23 de julio arranca el Tour de Francia femenino, donde Van Vleuten defiende título y son favoritos.

“Todos miramos al triplete y es algo que tenemos en la cabeza. Pero el nivel es mayor que el de hace un año, y tenemos que ser más cautos, más humildes. Vamos dos de tres; si viene, bienvenida”, comenta Jorge Sanz. “Yo creo que si lo deja este año es porque está muy bien pensado, hay que vivir y aguantar la tensión que vive ella”.