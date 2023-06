El selecto club de la Vuelta a Navarra

Hugo Aznar entró el domingo en un palmarés en el que antes sólo aparecían dos ciclistas navarros. El corredor de Cortes, de 19 años, se proclamó vencedor de la Vuelta a Navarra, la prestigiosa prueba por etapas del calendario elite sub23. Veintisiete años han tenido que pasar para que el triunfo que logró el tafallés Chente García Acosta tuviera un relevo navarro. Él ganó en 1996. El primer ciclista foral que se llevó la clasificación general de la ronda fue Roberto Lezáun. Lo hizo en 1990. entró el domingo en un palmarés en el que antes sólo aparecían dos ciclistas navarros. El corredor de, de 19 años, se proclamó vencedor de la, la prestigiosa prueba por etapas del calendario elite sub23. Veintisiete años han tenido que pasar para que el triunfo que logró el tafalléstuviera un relevo navarro. Él ganó en 1996. El primer ciclista foral que se llevó la clasificación general de la ronda fue. Lo hizo en 1990.

Finisher. Hugo Aznar, de 19 años, se vistió de rojo, color que acredita al líder, en la primera etapa y lo conservó hasta la cuarta y última. Los tres han ganado la Vuelta enrolados en equipos navarros. Los dos primeros lo hicieron en las filas del Banesto amateur, mientras que el tercero se ha impuesto con el maillot del, de 19 años, se vistió de rojo, color que acredita al líder, en la primera etapa y lo conservó hasta la cuarta y última.

Las vueltas que disputaron Roberto Lezáun y Chente García Acosta constaban de seis etapas: de martes a domingo, y una de ellas con doble sector: contrarreloj y carrera en línea. El de Zurucuáin, que ganó con 22 años, se puso líder, entonces con maillot amarillo, en la quinta etapa, la penúltima. En la anterior etapa se quedó a siete segundos del primero en la general Javier Lazpiur, guipuzcoano del Kaiku, como él recuerda, su principal rival en aquella vuelta del 90. El 23 de junio, en Bagordi, llegó segundo pero aventajó a Lazpiur en 37 segundos. En la última etapa pudo mantener el ansiado maillot. Se convirtió en el primer navarro en ganar la Vuelta. La ronda cumplió, entonces, su edición veintinueve. “Xabier Lazpiur fue mi principal rival. Pasamos ese año Pruden, Lazpiur y yo a profesionales con Banesto”, recuerda ahora Lezáun. Una vez vencedor, el 24 de junio señaló: “Estoy muy contento y no quiero ponerme nervioso. Poco a poco he ido asimilando lo que he hecho”.

Le cogió el relevo el tafallés Chente García Acosta con 23 años. Lo hizo seis años después. Ya había debutado en el campo profesional pero “descendió” de categoría para disputar la Vuelta amateur. La contrarreloj del sábado en Corella, en la penúltima etapa, un 8 de junio de 1996, le llevó a arrebatar el maillot amarillo al ruso Oleg Timofeev. Chente vistió el casco de Miguel Induráin, que en esas mismas fechas ganó el Dauphiné. En la última etapa, que terminó en la Taconera de Pamplona, subió a lo más alto del podio. “Me ha hecho mucha ilusión porque además dicen que soy el segundo navarro que la consigue”, dijo el domingo 9 de junio del 96. Sigue en el ciclismo como director del Movistar Team. El domingo Hugo Aznar se sumó a este selecto club.

Lezáun: "Como navarro fue un momento muy bonito"

Roberto Lezáun pasea tranquilo mientras recuerda cómo vivió aquel triunfo de la Vuelta a Navarra. El ciclista de Zurucuáin, de 56 años, logró la victoria en su cuarta participación, en 1990. “Como navarro fue un momento muy bonito. La disputé cuatro años y siempre la tenía en mente. La gané en mi último año de amateur. Se me puso a tiro y la conseguí ganar. Me hizo muchísima ilusión”, relató. Históricamente, la Vuelta a Navarra ha sido un buen escaparate para dar el ansiado salto al campo profesional. “En el campo amateur, la Vuelta a Navarra siempre ha sido un referente. Es un impulso para poder pasar a profesionales”, apuntó. El corredor, que logró sus principales éxitos como profesional en la mountain bike, destacó que para ganar la Vuelta hay que ser un ciclista completo. “El terreno que tenemos en Navarra es muy variado: viento, zona más rompepiernas, montaña... Tienes de todo”, dijo. Lezáun aseguró que conserva varios recuerdos de aquella vuelta. “Me guardé el último maillot. Tengo recortes de los periódicos. Me gusta guardar esas cosas. También conservo de lo conseguido con la mountain bike”, contó Lezáun.

Chente: "Ganar la Vuelta me llevó a pensar que podía seguir"

La Vuelta a Navarra de 1996 resultó vital en la carrera deportiva de Chente García Acosta, tafallés de 50 años. “Hace veintisiete años ya de aquello. Siempre he dicho que la Vuelta a Navarra fue un antes y un después. Como todo el mundo sabe corría en profesionales. Bajé de categoría. Disputé la Vuelta. Al ganarla, pensé que podía seguir en el ciclismo. Tengo buenos recuerdos.De vez en cuando la recordamos”, contó. Le ha dado tiempo de seguir un poco la Vuelta de esta edición. “Ya sabía que estaba Hugo bien. He visto hace poco el esprint de la última etapa que ha ganado Mintegi”, apuntó. Para Chente, una victoria en la Vuelta para un ciclista como Hugo Anzar significa felicidad. “Tiene que estar muy contento. Es una vuelta importante dentro de su categoría. Es una ronda dura. Ha tenido dos finales en alto. Han tenido sterrato, viento... Tiene que estar contento”, incidió. Aznar ganó la Vuelta con apenas 19 años. “El ciclismo últimamente es muy precoz. Esta es una buena progresión. Hugo ya fue un buen cadete, un buen juvenil y ahora está siendo un buen amateur. El que gana la Vuelta a Navarra debe ser un corredor completo”.