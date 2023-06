El gran paso adelante de la Irati Xtrem

La Irati Xtrem, posiblemente la marcha cicloturista con el trazado más exigente de las que se disputa en España, celebra este sábado 10 de junio su edición 2023. Lo hará con una participación de 1.500 cicloturistas de los que un 80% proceden de fuera de Navarra. La prueba, organizada por Pirenaica, ha dado este año un paso definitivo hacia el cicloturismo puro no competitivo. No habrá clasificaciones, ni tiempos, ni se entregará premio alguno. Las referencias del único punto kilometrado, la subida a Larrau, serán enviadas personalmente a cada uno de los participantes, y no tendrán trascendencia público. Un paso que ninguna otra marcha se ha atrevido a dar hasta este momento.

La Irati Xtrem 2023 ya está aquí. Lo hará con una meteorología templada hasta la ascensión final a Larrau, donde podría caer algún chubasco tormentoso.

ASFALTADO DE ERROZATE

En decimoquinta edición, la marcha conserva de forma íntegra su trazado tradicional. 128 kilómetros con 3.800 metros de desnivel acumulado repartido en siste ascensiones: Jaurrieta, Erremendia, Abaurreagaina, Azpegi, Errozate, Surzai Lepoa, Bagargi, y la terrible ascensión final a Larrau. En total, 56 kilómetros de subidas, con 15 km por encima del 10%.

La novedad de este año está en el asfaltado del descenso de Errozate, uno de los puntos más delicados de toda la marcha en la que hay que extremar precauciones.