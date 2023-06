Vingegaard demuestra que está preparado para el Tour con su exhibición en la Dauphiné

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ganó este jueves 8 de junio la quinta etapa del Critérium du Dauphiné, disputada entre Cormoranche-sur-Saône y Salins-les-Bains sobre 191,1 kilómetros, en una exhibición pensando en el próximo Tour de Francia que le vale para ponerse líder de la general.

Vingegaard pudo haber roto ya la carrera en esta etapa con su actitud ofensiva que no pudo ser respondida. El danés no ha ido de paseo al Critérium y, en su objetivo deel Tour de Francia y anular la amenaza de, está ofreciendo espectáculo en su particular entrenamiento para la 'Grande Boucle'.