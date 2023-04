Miguel Induráin ya es hombre Scott

Scott, la marca norteamericana de bicicletas y material deportivo, ha hecho hoy público el fichaje de Miguel Induráin como uno de sus nuevos embajadores. El pentacampeón del Tour ha estado en las instalaciones de Scott España, donde ha estado con los responsables de la marca en nuestro país. Induráin, como ya se informó en este periódico hace más de un mes, había roto relaciones con Pinarello después de llevar toda su vida deportiva como ciclista profesional y una vez retirado con la marca de Treviso. Al villavés no le había gustado la orientación que el nuevo grupo gestor americano le había dado a la marca creada por Nani Pinarello en 1953. El pentacampeón del Tour ha estado en las instalaciones de Scott España, donde ha estado con los responsables de la marca en nuestro país., como ya se informó en este periódico hace más de un mes,Al villavés no le había gustado la orientación que el nuevo grupo gestor americano le había dado a la marca creada por Nani Pinarello en 1953.

El próximo 30 de abril, Miguel Induráin se embarcará en su primera Titan Desert en Marruecos, que la hará con el equipo Kosner-Saltoki. En esa prueba de siete días, el pentacampeón ya rodará con una bicicleta Scott. Induráin ha afirmado en la cuenta de Twitter de Scott España las razones por las que ha elegido la marca. "Siempre me han gustado las bicicletas Scott, y los últimos modelos de carretera me llamaban bastante la atención. Su diseño, su estética y su forma aerodinámica me han hecho decantarme para llevarlas", comentaba.

Miguel Induráin no es el único ex campeón que es embajador de la marca. El pasado febrero Vincenzo Nibali, que se retiró a finales del año pasado, también fichó por Scott, con la que ha corrido la Cape Epic.