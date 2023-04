Patxi Cía, a por el Mundial de BTT en Argentina

Este sábado a mediodía Patxi Cía emprende una nueva aventura a la caza del maillot arcoíris de mountain bike en categoría M-40. El biker navarro vuelve al escenario del crimen, por así decirlo, ya que el Mundial de 2023 vuelve a disputarse en el mismo circuito argentino de Cerro Bayo, una estación de esquí situada en la Patagonia, donde el año pasado tuvo que retirarse con una hipotermia de caballo y en medio de un temporal inhumano.

“Físicamente estoy muy bien. Me he preparado a conciencia y creo que llego en unas condiciones inmejorables. En las últimas carreras que he hecho los resultados han sido muy buenos”, comentaba ayer el biker de Lizaso. “Lo único que pido es tener un poco de suerte, que el tiempo nos acompañe y poder estar en condiciones de pelear por el Mundial”.

Cía viaja desde Madrid hasta Buenos Aires, donde pernoctará. El domingo tomará otro avión a San Carlos de Bariloche, y de allí tiene otros 80 kilómetros en coche hasta las inmediaciones de Cerro Bayo.

El biker de Lizaso, que cuenta en su palmarés con una medalla de oro y dos de plata en campeonatos del mundo de mountain bike máster, estará toda la semana aclimatándose a las tierras argentinas. Competirá el domingo 23 a las 11 hora argentina, las cinco de la tarde española.

El circuito, de 4,9 kilómetros de cuerda con 200 metros de desnivel acumulado por vuelta, será muy parecido al del año pasado. Lo más probable es que tengan que dar cinco vueltas al trazado.

“Es un circuito exigente, pero me gusta. Lo único que pido es que el tiempo sea bueno para correr, y las previsiones dan buen tiempo. Si todo va normal, debería estar en la lucha por las medallas, no sé si de oro, plata o bronce. Pero todo lo que no sea sacar medalla es un fracaso, porque creo que estoy para pelarlas”.

Cía puede costear el viaje al Mundial -más de 4.000 euros- gracias a TID y al apoyo de IzquierDo-Ibáñez construcciones.