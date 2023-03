Igor Arrieta y Óscar Rodríguez preparan el G.P. Induráin en altura

Las estancias en altitud son una herramienta más de trabajo. Dos navarros, Igor Arrieta (Kern Pharma) y Óscar Rodríguez (Movistar Team) se encuentran estos días en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, allí preparan sus objetivos más inmediatos. En el caso de Arrieta, el Gran Premio Miguel Induráin del próximo sábado, y la Vuelta al País Vasco. Rodríguez está a disposición del equipo para cuando le llamen. Puede ser para Estella, para País Vasco... o para el Tour de los Alpes y el Giro de Italia. Depende de una llamada. Los ciclistas profesionales de la actualidad pasan al cabo del año casi tantos días concentrados como compitiendo. Pisan su casa lo justo.allí preparan sus objetivos más inmediatos. En el caso deestá a disposición del equipo para cuando le llamen. Puede ser para Estella, para País Vasco... o para elDepende de una llamada.

“El trabajo que haces en altitud no lo puedes hacer en casa, porque las condiciones aquí son únicas”, comenta Óscar Rodríguez. “Y es un trabajo que se nota, llegas a las carreras con un punto que no coges con los entrenamientos normales en casa”.

Las jornadas en el CAR arrancan para las 8 de la mañana. Los deportistas -Arrieta y Rodríguez están con otro ciclista del Kern Pharma, la selección femenina y varios atletas- tienen para desayunar de 8 a 9:30. Inmediatamente después salen a rodar. Cada uno su trabajo específico. Las tardes se dedican al gimnasio, el descanso y la recuperación (siesta, sauna, baños de contrastes). La cena es de 20 a 21:30 horas, y de ahí prácticamente a la cama. Y así durante el periodo que tengan establecido. De dos semanas, a 21 días.

“El año pasado hice tres concentraciones en altura. Esta es la primera de este año. A mí me gustan. Tienes que saber combinar muy bien el entrenamiento y el descanso. Y tener en cuenta que aquí entrenes lo que entrenes tienes hora y media de puerto para llegar al CAR”.

El pasado domingo, por ejemplo, Arrieta y Rodríguez se hicieron 208 kilómetros con 4.247 metros de desnivel en menos de siete horas, 31,2 km/ de media.

ARRIETA, UN CALENDARIO BONITO

Igor Arrieta ha competido 16 días en lo que va de 2023. En Gran Camiño fue 16º en la general, su mejor resultado. Resultados más discretos que los conseguidos el año pasado.

“Yo me he encontrado bien y he entrenado bien, pero nos hemos encontrado en todas las carreras son rivales de mucho nivel. Y ante eso solo te queda entrenar más y prepararte mejor”.

Arrieta tiene en cabeza hacer el Gran Premio Miguel Induráin, la Vuelta al País Vasco. Y luego se abren opciones: Flecha Valona, Lieja, Tour de Alpes o Asturias.

“He trabajado bien y quiero hacerlo bien en las próximas carreras, empezando por Induráin, que es la carrera de casa”,comentaba ayer. “Es una carrera en la que desde Lezáun ya tienes que estar muy atento, porque desde ahí se va muy rápido y cualquier despiste se paga”.

Creo que llego en buenas condiciones y me gustaría hacer un buen Induráin y País Vasco. Igor Arrieta. Kern Pharma



En altura se trabaja a gusto y creo que estoy a buen nivel, a disposición de lo que necesite el equipo. Óscar Rodríguez. Movistar

ÓSCAR RODRÍGUEZ, PREPARADO PARA TODO

Óscar Rodríguez fue una pieza clave en las victorias de comienzo de temporada del Movistar, en especial en la tournée por los Emiratos. “En un terreno que no era el mío lo hice bien. Y en los pocos puertos que había di unos datos buenísimos”, explica el ciclista navarro del Movistar.

Rodríguez lleva nueve días en altura. Su idea es hacer un ciclo completo, pero depende de lo que le digan en Movistar. Está disponible para las necesidades del equipo, aunque trabaja con vistas al Tour de los Alpes y al Giro de Italia.

“Creo que estoy a buen nivel. El día a día y el trabajo de preparación en casa lo llevo muy bien. En ese aspecto estoy muy tranquilo porque hago las cosas bien”, explica. “Y ahora estoy a disposición de las necesidades del equipo, aunque soy más vueltómano que de carreras de un día”.