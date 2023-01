Movistar, Caja Rural y Kern Pharma, ilusionados con dos etapas navarras que van a marcar la Vuelta

Los aficionados al ciclismo en Navarra tienen dos fechas en rojo para este año. Sábado 9 de septiembre y domingo 10. Dos citas con dos etapas espectaculares de la próxima edición de161 kilómetros con Isaarbe y Larrau -dos hors categorie- antes de afrontar Belagua. Y un día después, Pamplona-Lekunberri, con un circuito final que contempla un doble paso por Madoz y meta. Dos citas con dos etapas espectaculares de la próxima edición de la Vuelta. Cada una con su personalidad. La del sábado, la segunda gran etapa pirenaica que seguirá a la del Tourmalet, y que no tendrá nada que envidiar a la francesa.

La presentación de la Vuelta contó con representación de los tres equipos navarros profesionales. Movistar Team contó con una nutrida embajada en Barcelona, con Eusebio y Sebastián Unzué y Miguel Grávalos, CEO del equipo.

“Me parece una Vuelta a España muy diferente, imprevisible en cualquier momento porque es que hay durezas y trampas por todos lados”, comentaba ayer Eusebio Unzué, máximo responsable del Movistar Team. “La Vuelta suele tener normalmente cuatro o cinco días de examen de verdad, y la de este año tiene diez. Y entre ellos creo que el día de Larrau y Belagua es uno de los más exigentes. Por el recorrido en sí, pero también por lo que se acumula de la víspera. Y la etapa de Lekunberri dará juego”.

LA ILUSIÓN DE LOS PRO TEAMS

Caja Rural-RGA estuvo representado por su mánager general, Juanma Hernández. El conjunto verde confía en estar en la salida después de quedarse fuera este año. El recorrido de las dos etapas navarras le parece muy exigente.

“Para mí es una de las ediciones más duras de toda la historia. Y las etapas navarras me parecen preciosas. La de Larrau-Belagua me parece durísima. Se viene de un día anterior con Aubique y Tourmalet, y las ascensiones a Issarbe y Larrau van a romper y seleccionar la carrera seguro, y ahí no hay terreno para recuperar”, comentaba ayer Juanma Hernández, mánager general del Caja Rural. “Y la etapa de Lekunberri me parece preciosa para el espectador, porque ese doble paso por Madoz va a dar muchísimo juego. Es una etapa para escapadas y movimientos”.

Juanjo Oroz y Manolo Azcona fueron la representación del Kern Pharma en la presentación de la Vuelta a España en Barcelona. El conjunto verde debutó el año pasado en la ronda española, y alberga la esperanza de volver a conseguir una de las wild cards de 2023.

“Me parece una Vuelta a España durísima y espectacular, y las dos etapas de navarra me parecen muy muy exigentes. Se pasa por puertos míticos como Issarbe y Larrau, que van a hacer muchísimo daño antes de llegar a Belagua”, comentaba ayer desde Barcelona Juanjo Oroz, mánager del Kern Pharma. “Y la etapa de Pamplona-Lekunberri me parece muy bonita para el espectador y es la típica etapa para equipos con carácter, como el Kern Pharma, en la que podemos pelear por dejarnos ver y ser protagonistas”.

Azcona y Oroz saben que su presencia en la Vuelta a España 2023 depende de la invitación de Unipublic. Aún no hay nada decidido, aunque saben que lo tienen complicado. “Somos un equipo con corredores jóvenes, de futuro, para los que correr una carrera como la Vuelta a España es un paso decisivo en su crecimiento y creemos que tenemos que estar”.

La decisión sobre los equipos invitados se conocerá dentro de unas semanas.