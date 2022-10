Movistar Team cierra con victoria la temporada más complicada de su historia

Eusebio Unzué ni ninguno de los alrededor de 100 trabajadores que componen la estructura Movistar Team olvidarán las temporada 2022. Simplemente porque ha sido un infierno, un sufrimiento hasta hace pocas semanas por conseguir mantener la categoría. El objetivo se ha conseguido, la formación navarra ha terminado undécima en el ranking, y lo ha hecho con buen sabor. El colombiano Ivan Sosa, uno de los fichajes de esta temporada que no ha terminado de funcionar del todo bien, lograba ayer la victoria final en el Tour de Langkawi, en Malasia. NiSimplemente porque ha sido un infierno, un sufrimiento hasta hace pocas semanas por conseguir mantener la categoría. El objetivo se ha conseguido

Solo quienes han estado dentro del equipo saben lo mal que se ha pasado hasta hace unas pocas semanas en el Movistar Team. La tensión por conseguir los puntos necesarios para estar entre los mejores 18 equipos del mundo y asegurar la categoría World Tour (la liga de los mejores del mundo) para los tres próximos años ha sido una constante entre corredores, técnicos y staff durante muchos meses.

7 SEMANAS DE PELIGRO REAL

La situación no ha sido ninguna broma, el peligro de entrar en descenso ha sido real. Movistar Team no hizo una buena primera parte de temporada, no le acompañaron los resultados en forma de victorias ni las buenas clasificaciones. Y todo eso se tradujo en una caída progresiva en la clasificación de puntos acumulados por los 10 mejores corredores del equipo en los tres últimos años.

El derrumbe llegó a su punto más crítico el 28 de julio, nada más terminar el Tour de Francia, cuando el equipo navarro se colocó en el puesto 18º del ranking. Es decir, en el abismo del descenso, porque los 18 equipos que acaben a 31 de diciembre entre los 18 primeros mantienen la licencia WT por tres años más. Quedarse fuera implicaba depender de las invitaciones para estar en las mejores carreras del mundo. Y Movistar estuvo a un puñado de puntos de quedarse debajo del límite.

Movistar coqueteó con el descenso desde el 28 de julio hasta el 11 de septiembre, justo el día en el que terminó la Vuelta a España con Enric Mas en segunda posición de la general.

REACCIÓN Y CALENDARIO PARALELO

Entre el final del Giro de Italia y el inicio del Tour de Francia, Eusebio Unzué y el staff técnico del Movistar Team fueron realmente conscientes de que la situación encarnaba un peligro real. Sobre todo si Enric Mas no terminaba de carburar en el Tour, como así sucedió. . Sobre todo si Enric Mas no terminaba de carburar en el Tour, como así sucedió.

Fue en ese impass de tiempo cuando se decidió dividir al equipo en dos bloques claros. Uno pelearía por las dos grandes -Tour y la Vuelta con Mas a la cabeza- y otro -también con corredores de calidad y experimentados- haría un calendario paralelo, en carreras igual no de tanto nivel pero que sí otorgaban muchos puntos. Y ha sido precisamente esa segunda unidad la que ha ido sumando victorias, pero sobre todo puntos y buenos puestos, quehan resultado determinantes para la salvación de la categoría.

UNA VICTORIA EN EL WORLD TOUR

Ese rush final que terminó ayer con la victoria de Ivan Ramiro Sosa, ha sido importante por parte del equipo navarro, que no solo ha conseguido salvar la categoría, sino que ha terminado en el puesto 11º en el ranking mundial de equipos, mitad de tabla.

En cuanto a número de victorias el equipo de Eusebio Unzué ha terminado en décima posición de los 18 World Tour, con 19 triunfos, empatado con Trek y Cofidis, lejos de las 48 de los superequipos Jumbo y UAE.

Y la cuestión no solo está en la cantidad. Hay un dato revelador. Movistar solo ha sumado una victoria en carreras WT, la de Carlos Verona en la Dauphiné.