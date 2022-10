El adiós de un ciclista grande

Giro de Lombardía, la clásica de las hojas muertas, el monumento con el que se cierra la temporada, va a ser el mejor escenario para la retirada de un gran ciclista. Mikel Nieve, que competirá este sábado con el dorsal 75 del una carrera dilatada en el tiempo, tres lustros, en los que ha disputado una veintena de grandes vueltas, regadas con cinco victorias brillantes. Se va un gregario de los buenos en alta montaña, querido y respetado por todos por su categoría como ciclista, por su calidad como persona. El, la clásica de las hojas muertas, el monumento con el que se cierra la temporada, va a ser el mejor escenario para la retirada de un gran ciclista., que competirá este sábado con el dorsal 75 del Caja Rural-RGA , pondrá este sábado fin a 15 años de ciclismo de gran calidad. Se va uno de los mejores profesionales que ha tenido Navarra en toda su historia, con, tres lustros, en los que ha disputado una veintena de grandes vueltas, regadas con cinco victorias brillantes. Se va un gregario de los buenos en alta montaña, querido y respetado por todos por su categoría como ciclista, por su calidad como persona.

“Estoy bien y tengo ganas de hacer una buena carrera, Lombardía siempre me ha gustado”, comentaba este viernes Mikel Nieve a su llegada a Bergamo. El leitzarra pondrá este sábado el broche en Lombardía a una carrera que no ha sido brillante en sus dos últimos años por diferentes problemas físicos, pero que en global ha destacado por su enorme regularidad, en especial en las grandes por etapas. Allí fue un valor seguro en Euskaltel en la montaña, un gregario fundamental para Froome en su etapa en Sky y una pieza versátil en el Mitchelton.

EL CIERRE DEL CÍRCULO

Mikel Nieve ha cerrado su etapa ciclista en el Caja Rural-RGA, el equipo en el que empezó todo. En este último año las cosas no han ido como pensaba el leitzarra. Por culpa del covid y otros problemas físicos no ha podido tener la continuidad y la fiabilidad a la que ha acostumbrado a lo largo de su trayectoria. No ha ayudado tampoco el hecho de que el equipo navarro se quedara fuera de la Vuelta.

terminar con una buena sensación en la bici. El leitzarra viene de mostrar un buen nivel en Croacia, donde fue el 13º en la general. En cualquier caso, desde que anunció su intención de colgar la bici al término de la temporada , Mikel Nieve ha trabajado por todos los medios para. El leitzarra viene de mostrar un buen nivel en Croacia, donde fue el 13º en la general.

Lombardía, con sus 253 kilómetros se perfila como el mejor escenario posible para su despedida. Nieve siempre ha sido un fondista, y cuanto más duras han sido las carreras, mejor para él. El último monumento de la temporada, con un trazado remodelado más exigente en su comienzo y sin la decisiva subida y bajada final Sormano. El leitzarra sabe lo que es brillar en Lombardía, donde fue 6º en 2015, 7º en 2010 y 8º en 2017. Donde se puede soñar con una gran despedida.

Valverde y Nibali, otros dos epílogos míticos en Lombardía

Alejandro Valverde (Movistar Team) pondrá este sábado el punto final a su carrera deportiva en el Giro de Lombardía, último ‘monumento’ de la temporada y que contará con una participación de alto nivel encabezada por Jonas Vingegaard (Jumbo) y Tadej Pogacar (UAE), los tres últimos ganadores del Tour.

Dos décadas después de convertirse en profesional, el murciano competirá por última vez a sus 41 años, en busca de tener la mejor despedida posible y de pelear por el que sería su triunfo número 134. Un currículum plagado de éxitos, con victorias en clásicas, en ‘grandes’ y en el Mundial.

El ciclista de Las Lumbreras lleva una semana en suelo italiano, donde compartirá honores de despedida con Vincenzo Nibali (Astana), doble ganador de Lombardía, que también guarda ya la bicicleta de competición.

Así, antes de afrontar este ‘monumento’, Valverde ha corrido la Coppa Agostini, el Giro dell’Emilia y la Tre Valli Varesine, firmando buenos resultados con un segundo, un cuarto y un tercer puesto, respectivamente. ‘Il Lombardia’ se le ha resistido en su carrera, pese a que tiene tres segundos puestos en 2013, 2014 y 2019.

Movistar acude con su equipo de gala, con Enric Mas a la cabeza.