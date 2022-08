El ciclista neerlandés Timo Roosen (Jumbo-Visma) ha ganado la accidentada segunda etapa de la Vuelta a Burgos, disputada entre Vivar del Cid y Villadiego sobre 158 kilómetros, después de que su compañero David Dekker se cayera en un badén a 500 metros del final y provocara una decisiva caída masiva.

No hubo esprint. No hubo lucha por la etapa. Los únicos tres ciclistas que pudieron evitar a Dekker fueron tres de sus compañeros en el Jumbo-Visma, que logró un triplete engañoso y un triunfo celebrado en meta por un Roosen que no debió hacer tal cosa.

Y es que ganó gracias a la caída de su compañero Dekker, y al hecho de que éste arrastró a buena parte del pelotón al suelo o bien a quedarse atrapados tras las bicis y vallas caídas fruto de una enorme montonera. ¿El origen? Un badén en bajada a 500 metros, en plena zona de aceleración para encarar la llegada a meta.

Al estar dentro de la zona de seguridad, Roosen se llevó la etapa y el resto de participantes deberían tener el mismo tiempo, al estar el pelotón agrupado en el momento de la caída masiva. Así, sigue líder de la prueba, pese a verse atrapado, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

Una vez sanadas las heridas, salvo que alguien tenga que abandonar a consecuencia de la montonera, los ciclistas afrontan este jueves la tercera etapa de la 44ª Vuelta a Burgos, entre Quintana Martín Galíndez y Villarcayo sobre 156 kilómetros y con el coloso Picón Blanco (HC, con 7,9 kilómetros al 9,2 por ciento de pendiente media) a 36,5 kilómetros de la meta.