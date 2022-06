Dos navarros en el Girino

Dos ciclistas navarros, Ailetz Lasa e Iker Mintegi, ambos del Caja Laboral-Fundación Euskadi, vuelan este miércoles rumbo a Italia, donde el próximo 11 arranca en Gradara el Girino, el Giro de Italia amateur, posiblemente la carrera por etapas más prestigiosa de la categoría. Son siete etapas, 1006 kilómetros con 17.664 metros de desnivel acumulado. Un menú muy exigente y que afrontarán 35 equipos, de los que 17 no son italianos.

En las últimas semanas tanto Lasa como Mintegi se han preparado a conciencia para el Girino. Además de correr la Vuelta a Navarra, en las pruebas posteriores una vez pasada la meta se avituallaban y alargaban otras dos horas para hacer fondo. En Italia se van a encontrar con un terreno y unas circunstancias muy diferentes.

“Al final no tiene nada que ver con lo que corremos aquí. Por las distancias, por la dureza y por la velocidad a la que se va a correr”, comentaba este martes Ailetz Lasa.

PUERTOS MÍTICOS

El Girino se divide en dos partes. Se disputan cuatro etapas, hay un día de descanso y se hacen las tres últimas. El meollo del asunto va a estar el tercer día entre Pinzola y Santa Catalina de Valfurva, 177 kilómetros con 4.860 metros de desnivel en los que se ascienden el Tonale, Aprica, el Mortirolo y finalmente Santa Catalina de Valfurva. Una auténtica salvajada de jornada.

“Es el día que más respeto nos da. Aquí estamos acostumbrados a puertos de diez o quince minutos, y estos son puertos de más de una hora de esfuerzo”, apunta Iker Mintegi, nacido el 15 de noviembre de 2002. “Jorge Azanza (su preparador y director del Euskaltel) me ha dicho que me lo tome con tranquilidad. Veremos los primeros días dónde estamos, y luego qué es lo que podemos hacer. Es una carrera con muchísimo nivel en la que hay muchos equipos filiales y donde el objetivo no es otro que aprender. La forma de mejorar y de crecer es en este tipo de carreras”.

La tercera etapa hará de filtro, pero será en la penúltima jornada cuando se decida la carrera en la exigente subida a La Fauniera, que acaba a casi 2.500 metros de altitud.

“Yo creo que llego en el mejor momento de la temporada. Hay dos compañeros del equipo, Azparren y Berasategi, que creo que lo pueden hacer muy bien, y vamos a ayudarles en todo lo que podamos para que consigan una buena clasificación”, explicaba ayer Lasa, nacido el 15 de marzo de 2000. “Hay que ser consciente de que aquí corren equipos con mucho nivel, pero por lo menos vamos a intentar dejarnos ver y tener presencia en carrera”.

Es la gran apertura al extranjero de dos chavales hechos en el Club Ciclista Burunda.

LAS ETAPAS

1ª Gradara-Riccione 163 km/1.124 m

2ª Rossano-Pinzolo 168 km/3.430 m

3ª Pinzolo-Sta Catalina 177 km/4.860 m

4ª Chiuro-Chiavenna 100 km/1.787 m

5ª Busca-Peletragno 146 km/2.188 m

6ª Boles-Fauniera 110 km/2.922 m

7ª Cuneo-Pinerolo 142 km/1.263 m