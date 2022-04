Mikel Nieve: "Quiero dar mi nivel en todas las carreras"

Camino de los 38 años, Mikel Nieve las ha visto de todos los colores en su carrera deportiva. El comienzo en Caja Rural-RGA no ha sido el que deseaba por enfermedad. Ahora confía en poder darle la vuelta y en dar su nivel a partir de este viernes 1 de abril en Estella

¿Cómo está?

No lo sé seguro. El principio de temporada no ha sido bueno, yo espero enderezarlo y hacer un buen papel.

El Covid, los resfriados, las alergias han diezmado el pelotón.

Sí, todos los años te puede tocar tener contratiempos. Yo espero que todo vaya más normal a partir de ahora y vuelva a poder dar mi nivel.

¿Cuál es la sensación?

Para la vida normal no he tenido ningún problema, pero para la bici te deja una sensación de gran debilidad. Me ha costado recuperarme más de lo que pensaba, pero a partir de ya espero levantar la cabeza, dar mi nivel.

¿Qué tal en el equipo?

Caja Rural me ha acogido muy bien, y estoy trabajando a gusto.

¿Qué espera del Miguel Induráin y de la Itzulia?

Esta semana es muy especial. Y en el caso de la Itzulia, que sale del pueblo, es más especial todavía.

¿Cómo es la etapa de Leitza?

La salida tiene su complicación con Uitzi de salida. Habrá que ver cómo viene la gente y cómo se toma la etapa. Si se hace la fuga o no.

¿Cómo ve la Vuelta al País Vasco en general?

No sé exactamente quiénes vienen, supongo que los de siempre. Pero si está Roglic es el favorito, Vingegaard lo hará bien. Pero hay que ver quiénes vienen.

¿Y el recorrido?

Para mí es un acierto que pongan el primer día la crono, que va a marcar diferencias no muy grandes. Al ponerla el primer día, quien quiera ganar va a tener que moverse y atacar. Eso hace que la carrera sea más vistosa. La Itzulia va a ser exigente, hay un poco de todo. Etapas algo más fáciles, emboscadas, Arrate... La gente antes esperaba a la contrarreloj y no se movía, con este cambio el planteamiento.

¿Se ve como para estar adelante?

Ya veremos. Hasta ahora las cosas no han ido bien, y no sé cómo voy a encontrarme. Me gustaría hacer una buena carrera, y el equipo va a dejarse ver. Luego la carrera nos pondrá en nuestro sitio.

¿Qué esquema de temporada se ha hecho después de este inicio?

Quiero dar mi nivel en todas las carreras y disfrutar de las carreras de casa. Luego hay que definir bien el calendario, pero lo que busco es disfrutar y estar a mi mejor nivel.

¿Cómo se toma que el equipo no corra la Vuelta?

Era algo que se podía dar y que se ha dado. Nos afecta en cuanto que la segunda parte de la temporada no hay un objetivo tan claro, pero seguro que encontraremos objetivos interesantes para mostrar el mejor nivel. En la Clásica o en Polonia, por ejemplo, se me ha dado bien otros años. Lo importante es dar lo mejor que tengo, sea donde sea.

Caja Rural-RGA supervisó la segunda etapa de la Itzulia

equipo navarro El Caja Rural-RGA supervisó ayer con el venezolano Orluis Aular y el navarro Mikel Nieve el recorrido de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, que tendrá su punto de partida en Leitza y concluirá en Viana 207,9 kilómetros después en la jornada más larga de la edición de 2022. En la etapa se ascenderán tres puertos de montaña. Uitzi (3ª), Lizarraga (2ª) y Aguilar (3ª) tras el primer paso por Viana.

Los corredores del Caja Rural-RGA no hicieron la etapa completa, sino que supervisaron los puntos clave en una mañana con lluvias intermitentes.

El venezolano Orluis Aular llega con la confianza de la victoria en el Alentejo. “Es una victoria que me ha dado mucha moral, aunque el nivel de la Itzulia es de World Tour y no es comparable”, dice.