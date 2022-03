Niko Aguirre, a la defensa de su liderato en el Euskaldun

Hace justo una semana, nada más sortear la segunda subida a Meaga camino de Zumaia, el estellés Niko Aguirre tumo una premonición. “Si pasaba con los primeros, creía que podía ganar. Ese tipo de carreras llanas con llegadas en grupo me van bien”, comentaba. Y lo hizo. Después de dos años en el Telco,m-On Clima en el que las cosas no terminaron de irle bien, el Aguirre daba la campanada, estrenaba su palmarés, y el de su equipo, el modesto Latorre-Ederlan. No solo eso, se convertía en el primer líder del Euskaldun. El sábado tendrá la oportunidad de defenderlo, con 110 kilómetros en Ereño con las ascensiones a Nabarniz y Natxitua.

“Ha sido una semana increíble para mí para el equipo por las felicitaciones que hemos recibido”, comentaba ayer el estellés de 20 años que vive en Bearin. “Me gustaría poder defender el maillot tengo mucha motivación y en estas carreras sin puertos muy largos creo que puedo defenderme bien”.

Niko Aguirre, al que le cuestan las subidas más largas porque es un ciclista pesado y potente, es de los que tiene que hacer equilibrios para compaginar estudio, trabajo y entrenamientos. Es monitor de spining y de gimnasia a tiempo parcial, estudia Magisterio y tiene que entrenar todos los días. Antes de decidirse por la bici jugó cuatro años en el Izarra como extremo e hizo triatlón.

“Los dos primeros años no me fueron bien las cosas en el Telco,m porque me costó hacerme a la categoría y un poco la presión”, comentaba ayer. “Ahora me lo tomo diferente. Estoy disfrutando de verdad de la bici, salgo sin pensar el resultados”.