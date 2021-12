Las ilusiones navarras del Kern Pharma

su primera concentración para la temporada 2022. Pero se entrena, porque para el inicio de temporada queda apenas un mes. El conjunto farmacéutico cuenta este año con cuatro ciclistas navarros. Tres de la pasada campaña: Urko Berrade, Sergio Araiz y Diego López. Más el neoprofesional Igor Arrieta. Los cuatro tienen la mochila de la ilusión cargada hasta los topes. Cada uno tiene su historia. Apretaban el frío y la niebla ayer por la mañana en Orkoien , donde el Kern Pharma ha comenzadopara la temporada 2022. Pero se entrena, porque para el inicio de temporada queda apenas un mes. El conjunto farmacéutico cuenta este año con cuatro ciclistas navarros. Tres de la pasada campaña: Urko Berrade, Sergio Araiz y Diego López. Más el neoprofesional Igor Arrieta. Los cuatro tienen la mochila de la ilusión cargada hasta los topes. Cada uno tiene su historia.

Urko Berrade (Cordovilla, 1997) es uno de los faros del equipo. En 2021 vio que podía estar entre los mejores: 5º y mejor joven en Alsacia, 5º en Croacia, 17º París-Tours. Esta temporada pide dar un paso sólido en su crecimiento, y resultados.

“Estoy entrenando fuerte para empezar muy bien de forma, como mínimo al nivel que tuve al final de la temporada 2021. Quiero empezar fuerte el primer bloque de carreras y luego ir alargándolo”, comentaba ayer Berrade. “El verte en la pelea por carreras te hace ver que ganar es posible. El año pasado me quedé satisfecho con la parte final desde Alsacia hasta la París Tours”.

Berrade también sueña con la Vuelta. “Va a ser un año muy exigente, pero que nos ilusiona mucho a todos y en el que creo que todos vamos a dar un paso adelante, vamos a crecer”.

Para Sergio Araiz (Ayegui, 1998) la temporada 2021 comenzó torcida por un problema de rodilla, pero terminó no solo enderezada sino con muy buenas sensaciones en las últimas carreras. Para 2022 pide más.

“Acabé en octubre y tras un mes de descanso ya estoy entrenando muy bien. En 2021 no pude competir hasta marzo por un problema de rodilla, pero luego terminé muy bien el año”, explica. “Este año quiero dar un paso más, tener continuidad. He aportado hasta ahora trabajo, y lo he hecho muy a gusto. Pero tengo ambición, no renuncio a un resultado personal”.

Diego López (Oteiza, 1997) llegó en 2021 al equipo y dejó muy buenos detalles en las cronos en las que intervino, y en la Vuelta a Portugal en la que destapó con un tercero en una etapa y dos top 10 en las cronos.

“En 2021 he dado un salto y este me gustaría seguir progresando. Quiero empezar a un buen nivel y hacerlo bien en carreras que tengan cronos, que es donde mejor voy y donde lo puedo hacer bien”, comentaba ayer López. “¿La Vuelta? A quién no le gustaría estar en la primera grande, ¿no?”.

LA SERIEDAD DE ARRIETA

El cuarto navarro del Kern Pharma 2022 es Igor Arrieta. El uhartearra, que acaba de cumplir 19 años, aterrizó en Orkoien después de haber estado preparando la pretemporada una semana en el Mediterráneo. Ayer para poco después de las 9 de la mañana ya estaba entrenando. Arrieta destila ilusión por hacer las cosas bien y debutar.

“Tengo ganas de ver cómo es el profesionalismo, me apetece mucho empezar para ver si los entrenamientos van por buen camino”, comentaba ayer Igor Arrieta, que va a disputar al menos dos pruebas de ciclocross antes de empezar con la carretera. “Quiero empezar bien, porque si empiezas bien te da confianza. Es primer año y le tienes respeto al cambio de categoría. Esto es otra cosa, otro ritmo. Pero bueno es lo que siempre he soñado, con ser profesional. Lo peor es la incertidumbre, no sé cómo son las carreras, cómo voy a reaccionar. Yo no tengo ninguna prisa, acabo de cumplir 19 años. Yo intento hacer las cosas bien, pero tampoco me obsesiono. Voy a correr donde me digan y llegaré de la mejor forma posible”.

Jesús Caso

190 días de competición y la idea de empezar a tope

​

​La temporada 2022 va a ser clave en la evolución del Kern Pharma de Manolo Azcona y Juanjo Oroz. Si 2020 fue el año del despegue, en 2021 el conjunto farmacéutico ha dado un paso en su crecimiento, y la temporada entrante debe ser la del salto de calidad, la del año del debut en la Vuelta a España.



Azcona y Oroz quieren que sus ciclistas estén competitivos desde la primera carrera, que puedan pelear por victorias. El objetivo es que la organización de la Vuelta no tenga ni la más mínima duda en invitarles. Las puntas de lanza serán Berrade, Adriá, Galván y Carretero.



Kern Pharma 2022 tiene previsto hacer entre 180-190 días de competición, por los 151 que se hicieron en la temporada pasada. El conjunto farmacéutico hará como novedad este año los 4 Días de Dunkerque, Laigeglia, Gran Bretaña, Alemania y otras clásicas italianas, pruebas de más categorías que las que habían disputado hasta el momento.



En los dos días que el equipo ha permanecido en Pamplona antes de viajar a Calpe los ciclistas han pasado pruebas físicas bajo el control de Iosune Murillo (preparadora), Eder Echeverría (médico) y el nutricionista Guillem Vizcaíno.