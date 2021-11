El Caja Rural 2022, en marcha

“Este año hay un objetivo por encima de los demás, que es estar en la Vuelta a España y que va a estar más complicado que nunca”, comentaba este viernes Juanma Hernández, mánager general del Caja Rural-RGA. El equipo navarro ha concentrado a 16 de sus corredores, todos menos los latinoamericanos, en Pamplona para cumplir con las tareas logísticas de pretemporada y empezar a perfilar los calendarios de los corredores.

Estar entre los elegidos para la Vuelta a España no va a ser fácil en 2022. Y eso que los Pro Teams de Francia, Italia y España más los organizadores de las tres grandes, han solicitado por carta a la UCI ampliar a 23 el número de equipos participantes. La razón, que en 2022 participan en las tres grandes por derecho los 18 World Tour, más el Arkea (Nairo) y el Alpecin (Van der Poel) por méritos deportivos, con lo que solo quedan dos sitios para invitaciones de Pro Teams.Hay que recordar que en España hay cuatro equipos de esta categoría, dos de ellos navarros: Caja Rural-RGA, Kern Pharma, Euskaltel y Burgos. No todos van a tener sitio en la Vuelta. Pueden ser o tres como máximo.

RELEVO EN LA DIRECCIÓN

Caja Rural-RGA conserva la base del equipo del año pasado, aunque con novedades. Se han ido dos hombres de peso: Aberasturi (Trek) y Lazkano (Movistar), pero se han reforzado con el regreso de Eduard Prades (Delco), Fernando Barcelo (Cofidis), más el portugués Iuri Leitao y el checo Michal Schegel.

“Es verdad que hemos tenido bajas de corredores importantes, pero se han compensado con buenos fichajes, los veteranos que tenemos y los corredores jóvenes seguro que dan un paso adelante. Para mí tenemos la mejor plantilla de los últimos años”, explica Hernández.

El equipo, además, va a sufrir un relevo en la dirección técnica. Xabier Muriel, que ha dirigido el equipo en las dos últimas temporadas, no seguirá en la estructura. Y la dirección técnica recaerá en hombres de la casa. Josemi Fernández, Ruén Martínez y Genaro Prego.

LA PLANTILLA

​Julen Amézqueta



Orluis Aular



Aritz Bagüés



Fernando Barceló (Cofidis)



Jon Barrenetxea



Juan Fernando Calle



Jefferson Cepeda



Álvaro Cuadros



Iosu Etxeberria



Jhojan García



David González



Calum Johnston (Caja Rural amateur)



Jonathan Lastra



Iuri Leitao (Tavfer)



Sergio Martín



Jokin Murguialday



Joel Nicolau



Yesid Pira (Caja Rural amateur)



Eduard Prades (Delco)



Michal Schegel (Elkov)



Bajas



Jon Aberasturi (Trek)



Jon Irisarri (retirado)



Oier Lazkano (Movistar)



Alejadro Osorio (Bahrain)



Héctor Saez (Glassdrive)

Amézqueta: “Quiero empezar 2022 muy fuerte”

Julen Amézqueta y Jonathan Lastra se han convertido por veteranía, experiencia y rendimiento en los capitanes de ruta del se han convertido por veteranía, experiencia y rendimiento en los capitanes de ruta del Caja Rural 2022. El de Ayegui quiere repetir el buen año que mostró en la última temporada.

“El 2021 ha sido un año muy bueno por la regularidad y porque en los objeticos importantes en los que quería estar he estado y he respondido. He mostrado una solidez buena y me estoy reafirmando en mi camino”, explicaba. “Ha habido cambios en el equipo y sé que voy a tener que asumir más responsabilidades y que me tocará coger las riendas e intentar obtener un buen resultado. Tengo muchas ganas de hacerlo muy bien, de empezar muy bien. Necesito carreras con dureza y voy a intentar lucirme. Y después, la Vuelta”.

Etxeberria: “Quiero dar un paso esta temporada”

Josu Etxeberria fronta su segunda temporada como profesional y lo hace muy ilusionado. El de Iturmendi, de 21 años, cree que puede dar un paso al frente.

“Con un año más en la categoría se tiene que notar la experiencia que adquirí el año pasado, ya sé a lo que me voy a encontrar”, explicaba el ciclista navarro. “Me costó amoldarme a la categoría al principio del año, pero es lo normal”.

Josu Etxeberria ya ha comenzado a trabajar para 2022, se ha instalado en el Mediterráno, en Gandía, hasta el inicio de la temporada. “Creo que puedo dar un pequeño salto en carreras de segunda categoría en las que creo que me puedo meter entre los diz y quince primeros. Quiero hacer las cosas bien”.