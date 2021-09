La expedición navarra presente en el Campeonato del Mundo de Ciclismo debutó este martes en Flandes con la contrarreloj júnior individual, disputada en un circuito de 19,3 kilómetros. Laia Puigdefábregas concluyó vigésima, mientras que Nahia Imaz ocupó el puesto 27º. Buenos resultados si se tiene en cuenta que son las más jóvenes de la categoría.

Laia Puigdefábregas Ariz, campeona de España de la modalidad 17 años recién cumplidos, destacó con un vigésimo puesto, a minuto y medio del top 5 de la prueba mundialista. Marcó 15:45 en el primer punto de cronometraje y terminó con 28:05, a tres minutos de la campeona, Ivanchenko.

“Estoy muy contenta con la contrarreloj que he hecho. He salido muy motivada y muy concentrada, y como dice mi hermana he sentido el flow en la bicicleta. He sido capaz de mantener el ritmo que me he marcado desde el comienzo, y me he demostrado que en este tipo de pruebas puedo hacerlo muy bien”.

Puigdafábregas venía de hacer 27º en la crono y la prueba en línea del Campeonato de Europa.

Por su parte Nahia Imaz Pérez, también de 17 años, afrontaba su primera participación mundialista. La ciclista navarra -bronce en el campeonato de España- ocupó el puesto 27º en la clasificación final de la prueba, a 3:13 de la rusa.

“He salido con un poco de miedo, sobre todo en las primeras curvas. pero después he rodado con mucha confianza y he hecho un muy buen final”, explicaba ayer a la RFEC. “He terminado con fuerza y muy contenta. Este tipo de contrarreloj te da mucha experiencia para el futuro”.

Navarra será el sábado el eje de la selección española con Laia Puigdefábregas, Nahia Imaz y la campeona de España en línea, la navarra Naroa Fernández.