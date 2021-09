Un Mundial para Diego como recompensa

La Unión Ciclista Internacional (UCI) introdujo en 2019 un nuevo modelo de contrarreloj mixta para los campeonatos del mundo. Tres hombres y tres mujeres en dos relevos. En aquella ocasión España quedó penúltima y décima. Este miércoles se disputará la prueba mixta del Mundial de Flandes. 44,5 kilómetros entre West Vlandereen y Brujas. En el seis español habrá un navarro, Diego López (Kern Pharma), que hará la posta masculina con Lluis Mas (Movistar) y Xabier Mikel Azparren (Euskaltel). les darán relevo Lourdes Oyarbide y Sara Martín, del Movistar, más Ziortza Isasi, del Eneicat.

En su primer año en el Kern Pharma, Diego López es un corredor radicalmente distinto al que se ha visto en los tres años previos en el Euskaltel. Su rendimiento ha sido especialmente bueno en las contrarreloj. 10º en la de Valencia, 8º en el Algarve, 4º en el prólogo de Portugal, 11º en la crono larga de Portugal, 24º en Poitou Charentes... y ahora el Mundial mixto.

UN GRAN PASO ADELANTE

Diego López supervisó este martes por la mañana el recorrido de la crono de hoy. “Tiene una primera parte que es más técnica, pero no complicada. En cuanto sales de la ciudad hay unas rectas largas, de potencia. Ahí es donde se harán las diferencias”, explicaba ayer. “Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, tampoco vamos con ninguna expectativa. Lo fundamental será hacer bien los relevos, guardando un poco para no atufarnos”.

Para Diego López, que ya estuvo con la selección en júniors y en sub 23, el haber sido convocado por la absoluta para la crono mixta es el culmen a un buen año. “Creo que es una temporada en la que he crecido, he dado un paso. He podido tener continuidad, he creído en mis posibilidades y he hecho buenas carreras, no solo contrarreloj, también en línea. Y eso me da confianza”, decía. “El Mundial es un premio a un buen año y quiero disfrutarlo”.