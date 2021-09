Mikel Nieve: "Quiero seguir. Físicamente me veo bien y tengo motivación por competir"

la Vuelta, fue el peor parado de la montonera de la etapa de Albacete. Pero Nieve está curtido en mil y una, y va a seguir. Eso sí, lo hará fuera del BikeExchange. La de 2021 no ha sido una temporada sencilla para Mikel Nieve . Dos caídas duras en el Giro y en la Vuelta le han impedido rendir al nivel y con la continuidad a la que nos tiene acostumbrados el leitzarra. La mala suerte se ha cebado con él. En Italia se vio implicado en el mismo percance que dejó KO a Evenepoel. En, fue el peor parado de la montonera de la etapa de Albacete. Pero Nieve está curtido en mil y una, y va a seguir. Eso sí, lo hará fuera del

¿Cómo ha terminado la Vuelta?

Bien habrá que decir, estoy aprovechando estos días para descansar y arreglando la espalda, que terminé tocado. Con la caída que tuve me contracturé mucho la espalda, las molestias fueron a más y los últimos días sufrí más, iba más limitado.

Ha sido una Vuelta a España dura.

Sí, mucho más de lo que hubiera deseado. Al final el golpe que me di el quinto día fue considerable y me condicionó la carrera.

¿Cómo fue la montonera? Fue en la parte delantera del pelotón.

Sí, había riesgo de abanicos, todo el mundo quería estar adelante, había mucho tensión y se hizo una gran montonera. Me vi sin escapatoria y me llevé un golpe muy malo.

¿Se le vinieron encima?

Sí, al final en montoneras así te vas cayendo y te va cayendo gente encima. Yo me di un golpe malo con la cabeza y la cara en el asfalto. Creo que fui el peor parado de la montonera.

¿Qué se hizo?

Dos cortes buenos en la ceja, en la barbilla y en el codo. Me dieron cinco puntos en la ceja, tres en la barbilla y otros tres en el codo. Por suerte no perdí dientes. Pero bueno como pasa con las caídas, tienes golpes y abrasiones por todos lados, más las heridas abiertas, que son las que preocupan.

Durante algunos días corrió con un vendaje bastante aparatoso.

Sí, al final tienes que proteger esa zona para intentar que la herida no se infecte. Son vendajes aparatosos. Al principio el cuerpo después de un accidente de estos está muy dolorido y va limitado en el rendimiento. Primero hay que recuperarse, eso cuesta tiempo.

Con un porrazo bueno es difícil ir a más.

No, no vas a más. Porque la recuperación no es la misma que cuando estás bien, no descansas, hay que sanar las heridas... y en esas condiciones haces una Vuelta de supervivencia. Al final por proteger una zona terminas descompensando la otra sin querer. Yo tenía la esperanza de ir recuperando e intentar hacerlo bien en la última semana, pero la espalda me ha dado más guerra de lo que pensaba y no he podido hacer la carrera que me hubiera gustado.

¿Pasó miedo?

En el momento tratas de ver cómo estás, a ver qué tienes. Y si te ves en condiciones, ya te planteas otras cosas. Quedaban diez para meta y dije, hay que llegar y luego qué puedo hacer.

Y aún así fue capaz de meterse en un par de buenas escapadas en etapas de montaña.

Sí, pero no consigues tener una continuidad. Vas un día bien y al otro no tan bien. Vas con la esperanza de ir un poco a mejor, pero la recuperación no siempre es lineal.

¿Se ha castigado mucho la cabeza?

No. Al principio te llevas disgusto y rabia por la caída, porque estaba en un buen momento de forma. Pero luego las cosas hay que asumirlas. Si te has dado un buen golpe, sabes que hay que hacerlo de la mejor forma posible con las condiciones en las que estás.

No ha tenido mucha suerte este año, en el Giro tuvo también una caída fea y en un momento inoportuno.

Llevo una racha mala de caídas. En el Tour del año pasado me caí y me tuve que retirar. Y este año, la del Giro y ahora en la Vuelta. Pero son rachas. Todas caídas han sido en montoneras que me han pillado. Pero es lo que hay, no las buscas. Y dentro de lo malo no han sido caídas en las que no me he roto nada y que tampoco han llevado bajas largas.

No va a terminar así el año.

No, para nada. Quiero correr las últimas clásicas en Italia de fin de temporada. Al margen de las caídas físicamente estaba bien y, si me recupero bien, son carreras que me gustan y que se me dan bien.

Y tiene motivación.

Sí, sí. Entre el Giro y la Vuelta tuve tiempo de descansar y recuperar bien. No he terminado la Vuelta a España quemado, sí que me ha fastidiado no poder rendir más por las caídas, pero estoy fresco. Tengo la motivación de terminar bien la temporada.

Hace unos días, conversando con Imanol Erviti, apuntaba que en realidad con los cambios del año pasado de fechas, en un año natural ustedes han hecho cuatro grandes.

Sí, es verdad. No lo había pensado. Quizá en su caso al haber hecho Tour y Vuelta seguidos en dos ocasiones como ha hecho Imanol quizá se nota más el desgaste. Yo he tenido más tiempo de recuperación.

¿Cómo ve el futuro?

Mi intención es seguir. Físicamente estoy bien y tengo motivación por prepararme, este año se ha torcido por el tema de las caídas y la mala suerte. Pero me he visto a un buen nivel. En Burgos, por ejemplo, el día duro estuve delante. Me gusta entrenar, cuidarme y la vida que llevo.

¿Ha hablado con BikeExchange?

El representante es quien está hablando, pero no creo que siga en BikeExchange. Quiero seguir en un equipo World Tour. A ver qué opciones hay, pero quiero seguir corriendo.

¿Qué busca?

Quiero un equipo que me motive, y con objetivos importantes para luchar, Si tienes eso ya está todo. En los equipos World Tour hay calendario bueno para todo el mundo, los medios y la infraestructura son parecidos... ¿Movistar? Pues tampoco me importaría, es un buen equipo. Pero el equipo del año que viene es algo que he empezado a hablar con el representante hace pocas semanas. Él está en eso, yo quiero recuperarme bien de la Vuelta, de las molestias en la espalda, descansar, hacer unos cuantos buenos entrenamientos y hacer muy bien las clásicas de final de temporada. Lombardía es una carrera que me gusta muchísimo y en la que ya he hecho buenos puestos.